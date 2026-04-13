Sénégal: Tambacounda - Lancement du projet de construction de la case des tout-petits de Bilalibougou, estimé à 28 millions CFA

Tambacounda — Le mouvement Tout Tambacounda (TTC), à travers la Fondation Binta pour l'éducation au Sénégal, a procédé samedi à la pose de la première pierre de la case des tout-petits de Bilalibougou, un quartier périphérique de la ville de Tambacounda (est), une infrastructure dont le financement est estimé à 28 millions de francs CFA.

"Le projet de construction de la case des tout-petits dispose déjà de 10,5 millions de francs CFA pour démarrer les travaux, grâce au soutien du Conseil administratif de la ville de Lancy, à Genève (Suisse)", a déclaré Ousmane Dia, membre fondateur de la Fondation Binta pour l'éducation.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de pose de la première pierre, présidée par le préfet du département de Tambacounda, Alioune Badara Mbengue.

"Nous avons été sensibles aux conditions de travail des écoliers et des enseignants. C'est pourquoi, nous avons tenu à entreprendre des démarches pour trouver des donateurs afin de construire une case des tout-petits digne de ce nom à Bilalibougou", a dit Ousmane Dia.

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M. Dia, également président du mouvement TTC au sein de la diaspora, a assuré que les initiateurs continueront à solliciter d'autres donateurs pour boucler le financement de cette case des tout-petits devant améliorer les conditions d'apprentissage des enfants du quartier Bilalibougou.

Le préfet du département de Tambacounda Alioune Badara Mbengue a salué cette initiative "d'une très haute portée humanitaire".

L'autorité administrative a encouragé les donateurs à multiplier de telles actions, rappelant qu'investir dans l'éducation, c'est contribuer au progrès de l'humanité".

La directrice de la case des tout-petits de Bilalibougou, Mariama Cissé a également magnifié aussi cette initiative.

"Nous travaillions dans des conditions très difficiles. Les enfants ont vécu des moments compliqués dans les vieux bâtiments, les enseignants aussi. Nous accueillons cette opportunité à bras ouverts", a-t-elle dit.