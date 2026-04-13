Sénégal: Un expert met en lumière la 'complétude' du Yoseikan Budo

Saint-Louis — Le représentant du Yoseikan Budo au Sénégal, Maître Mamadou Guissé, a mis en exergue les spécificités de cet art-martial d'origine japonaise, qu'il considère comme une discipline "complète" intégrant diverses techniques de combat.

"Le Yoseikan Budo est un art-martial complet. Pour le pratiquer, on utilise plusieurs techniques notamment en karaté, en kendo et en ju-jitsu", a-t-il expliqué lors d'un entretien accordé à l'APS.

Selon Maître Guissé, la particularité de ce sport repose sur sa polyvalence technique. "On y utilise aussi bien les coups de poing que les projections, les techniques d'immobilisation au sol ou encore les étranglements", a-t-il précisé.

Sur le plan de l'équipement, le combattant doit se munir de gants, de protège-tibias et d'autres accessoires de protection indispensables pour faire face aux assauts, a ajouté le technicien.

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Maître Guissé a profité de l'entretien accordé à l'APS pour lancer un appel au ministère des Sports, l'invitant à soutenir la vulgarisation de cette discipline à travers les différentes régions du Sénégal.

L'expert dit avoir commencé à pratiquer cette discipline en 2008, à Dakar, au Centre aéré de la BCEAO avec un grand Senseï, du nom de feu Maître François Balémé.

Basé à Saint-Louis, Maître Mamadou Guissé est le fondateur de l'école Yoseikan Budo sport de combat sise au quartier Balacoss.

Cette école vise l'encadrement des enfants dans le cadre du sport et durant les vacances.