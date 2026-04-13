Ile Maurice: DJ KS - De Dagotière aux platines de Mumbai

Du paisible village de Dagotière, dans le district de Moka, à l'effervescence des nuits de Mumbai, en Inde, Keshav Siboo, connu sous le nom de DJ KS, vit aujourd'hui un rêve construit avec passion, persévérance et amour pour la musique. Pour lui, la musique n'a jamais été un simple passe-temps. «Depuis tout petit, j'ai toujours été attiré par la musique. Tout le reste me semblait moins intéressant. C'est dans la musique que j'ai trouvé ma liberté», confie-t-il.

Son parcours débute modestement sur les bancs de l'école où il observait avec fascination les DJ lors d'événements musicaux. C'est là que naît une passion qui ne cessera de grandir. À seulement 15 ans, il commence à faire ses premiers essais en mixage. «Dès ce moment, j'ai su que c'était ma voie», raconte-t-il. S'ensuivent des années de travail, d'apprentissage et de détermination, qui le mèneront bien au-delà des frontières mauriciennes.

Du 17 au 28 mars, DJ KS a franchi un cap important dans sa carrière avec une tournée à Mumbai, après avoir été invité par le Mumbai 4WD Club. Il s'est produit dans des lieux emblématiques tels que Glitte à Thane et Escobar à Bandra, une boîte de nuit réputée fréquentée par des célébrités de Bollywood. Derrière ses platines, drapeau mauricien à la main, l'émotion a été forte. «C'était un moment de fierté de représenter Maurice à l'international», partage-t-il. «Voir la fierté dans les yeux de ma famille m'a rappelé tout le chemin parcouru et les sacrifices faits», ajoute-t-il.

Lors de ses prestations, DJ KS n'a pas oublié ses racines. Il a intégré des sonorités mauriciennes dans ses sets, offrant au public international un aperçu du rythme unique de l'île. «Voir les gens apprécier notre musique à l'étranger est une sensation incroyable», dit-il avec émotion.

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Mais son passage à Mumbai ne s'est pas limité à la scène. Soucieux de se perfectionner, il a suivi une formation intensive de dix jours dans un institut de DJing, où il a appris des techniques avancées telles que l'harmonic mixing, la gestion du tempo, les transitions et l'utilisation d'effets. «Cette formation m'a permis de découvrir mon plein potentiel et d'élever mon niveau professionnel», explique-t-il.

Au-delà de la musique, DJ KS a également fait un geste de coeur. À l'occasion de Ram Navami, il a distribué plus de 200 saris à des femmes défavorisées à Mumbai. «Le sari représente bien plus qu'un vêtement ; c'est un héritage culturel. C'était ma première célébration de Ram Navami en Inde et je voulais marquer ce moment. Voir leurs sourires était une véritable bénédiction», confie-t-il.

Aujourd'hui, DJ KS souhaite surtout inspirer la jeunesse mauricienne. «Rien n'est impossible si l'on croit en soi. Avec du travail, de la patience et de la passion, on peut réaliser ses rêves», dit-il. Du jeune passionné sur les bancs de l'école à la scène internationale, son parcours est une véritable source d'inspiration. Pour DJ KS, la musique n'est pas seulement une passion, c'est une raison de vivre.