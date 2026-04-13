Afrique: Championnats d'Afrique, en Algérie du 5-10 mai - La liste des sélectionnés connue

Le verdict est tombé. Chloe Ah Chip, Aidan Li Ying Pin, Anishta Teeluck et Hans Li Ying Pin sont les quatre nageurs retenus pour représenter Maurice lors des prochains Championnats d'Afrique de natation, qui se tiendront du 5 au 10 mai en Algérie.

Dans le détail, la sélection mauricienne s'articule autour de deux catégories : Chloe Ah Chip et Aidan Li Ying Pin chez les juniors, et Anishta Teeluck avec Hans Li Ying Pin chez les seniors. En Algérie, nos représentants seront logés au village olympique. Cette 27e édition, qui devait initialement se dérouler à Accra, au Ghana, a finalement été délocalisée à Oran, en Algérie, aux même dates (5-10 mai). Ce changement fait suite au désistement du Ghana, confronté à des défis de gouvernance et à un manque de soutien institutionnel.

Les épreuves auront lieu au complexe aquatique Miloud Hadefi, une infrastructure moderne de haut niveau qui a déjà fait ses preuves lors des Jeux Méditerranéens de 2022. La compétition, qui regroupe les catégories juniors, seniors et masters, devrait réunir des athlètes provenant de 44 pays africains.

4 autres nageurs feront- ils le déplacement ?

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Initialement, 8 nageurs plutôt que 4 devaient être directement sélectionnés. Contraintes budgétaires obligent, seuls 4 ont été choisis. 4 autres pourraient les suivre. Si cela devait se faire, ce serait par le biais du self-funding. Mais rien n'a encore été confirmé à ce stade.