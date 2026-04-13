Ile Maurice: La MBC diffusera 34 matchs en clair et l'intégralité en streaming pour Rs 300

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a apporté des précisions au Parlement concernant la diffusion de la FIFA World Cup 2026 à Maurice. S'appuyant sur des informations du directeur général de la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC), il a indiqué que les droits de diffusion pour la région africaine, incluant l'Afrique subsaharienne, sont détenus par la société New World Televisions SA, basée au Togo.

Deux types de droits sont concernés : les droits de diffusion en clair (free-to-air) et les droits pour la télévision payante (pay TV). Les premiers sont exclusivement réservés aux chaînes publiques, permettant au grand public d'accéder gratuitement aux matchs, sans abonnement.

Les seconds, en revanche, sont destinés aux opérateurs de télévision par abonnement. Dans ce contexte, un accord a été signé le 2 décembre 2025 entre la MBC et New World Televisions SA. Grâce à cet accord, la MBC a sécurisé la diffusion de 34 matchs en clair sur les 104 prévus pour le tournoi. Ce lot inclut la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de clôture, plusieurs rencontres ainsi que la finale. Ces matchs seront retransmis sur la chaîne MBC 11 Sports.

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Pour les amateurs souhaitant suivre l'intégralité de la compétition, une solution numérique sera proposée. L'ensemble des matchs sera accessible via l'application MBC Play, une plateforme de streaming développée par la MBC. L'accès à ce service nécessitera un abonnement de Rs 300.

Le chef du gouvernement a également souligné une évolution technologique importante. Lors de la Coupe du monde 2022, l'application MBC Play n'était accessible que sur les smartphones. Pour l'édition 2026, celle-ci sera améliorée et compatible à la fois avec les téléphones intelligents et les téléviseurs connectés, élargissant ainsi les possibilités d'accès pour les téléspectateurs mauriciens.

Cette double offre, combinant diffusion gratuite partielle et accès complet via une plateforme numérique payante, vise à permettre au plus grand nombre de suivre cet événement sportif mondial tout en s'adaptant aux nouvelles habitudes de consommation des médias.