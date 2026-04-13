Tunisie: Hôpital Habib Thameur - Le service d'ophtalmologie fait peau neuve

Le service des consultations externes d'ophtalmologie de l'hôpital Habib Thameur, à Tunis, entame une nouvelle ère. Dès ce lundi, les patients ont pu découvrir un parcours de soins intégralement repensé, suite à l'achèvement de vastes travaux de réhabilitation et de réorganisation des espaces.

Selon la direction de l'établissement, ces transformations s'inscrivent dans une stratégie globale de modernisation. L'objectif est double : rehausser la qualité des prestations de santé tout en offrant des conditions d'accueil plus humaines. Pour y parvenir, l'administration a misé sur une restructuration structurelle profonde, pensée pour fluidifier le travail du personnel médical et garantir le confort des usagers.

Cette mutation repose sur trois piliers fondamentaux. En premier lieu, la salle d'attente a bénéficié d'une extension significative, offrant désormais un espace plus vaste et doté d'équipements de confort modernes pour les patients et leurs proches. Parallèlement, la gestion des flux a été totalement revue avec l'instauration d'un circuit directionnel strict, séparant physiquement l'entrée et la sortie afin d'éliminer l'encombrement dans les couloirs. Enfin, la capacité opérationnelle du service a été renforcée par l'ouverture d'une nouvelle salle d'examen équipée, un atout majeur pour accélérer la cadence des consultations et réduire les délais d'attente.

Ce chantier est le fruit d'une mobilisation exemplaire des équipes de maintenance et du personnel soignant, qui ont travaillé de concert pour garantir une mise en service optimale dès l'ouverture de la semaine.

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Au-delà de l'aspect technique, ce projet incarne une ambition plus large portée par le programme de développement des infrastructures hospitalières publiques. En plaçant l'expérience du patient au centre des préoccupations, l'hôpital Habib Thameur démontre que la réussite d'un acte médical repose autant sur l'efficacité thérapeutique que sur la qualité de l'accueil et l'excellence de l'organisation logistique.