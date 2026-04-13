Ile Maurice: Un sujet de classe

Après plusieurs années, l'entraîneur Amar Sewdyal pourra compter sur un sujet de valeur pour défendre ses couleurs au sein de l'élite. Avec Quasiforsure, il possède en effet un coursier capable de défendre honorablement ses couleurs dans les grandes affiches.

Quasiforsure, un produit de Quasillo et Surefire par Count Dubois, est loin d'être un coursier ordinaire. En 22 sorties, il a remporté sept victoires et s'est placé en huit occasions. Il a régulièrement couru dans des courses de Groupe et son compte en banque affiche 640 275 rands. Il s'est imposé sur 1 200m, 1 400m et sur 1 600m pour un merit rating de 115. Âgé de sept ans, Quasiforsure demeure un sujet maniable qui peut faire la course à l'avant et également venir de l'arrière. Il possède un bon pas initial, ce qui devrait être un avantage certain sur notre hippodrome.

Fait intéressant : Quasiforsure faisait l'objet de convoitise de la part de plusieurs entraîneurs mauriciens lorsqu'il fut acquis par Selven Chowreemootoo. À titre d'exemple, l'écurie Gujadhur avait à deux occasions fait une offre pour l'avoir, mais sans succès.

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«J'avais fait un déplacement en Afrique du Sud pour pouvoir l'acheter. J'ai passé une semaine à Cape Town et une semaine à Durban pour rencontrer son ancien propriétaire. C'est au terme d'un quatrième dîner qu'il a finalement accepté de me vendre Quasiforsure.Il n'a pas été facile de l'avoir et nous sommes heureux qu'il soit en compétition au Champ-de-Mars», dit Selven Chowreemootoo.

Le nouveau crack de l'écurie Sewdyal est à Maurice depuis mai 2025. Toutefois, il n'a pas débuté en compétition pour la bonne et simple raison qu'il y avait un manque d'opportunité pour son propriétaire qui songeait à décrocher une licence d'entraîneur. Quasiforsure a profité de ce long break pour bien s'acclimater aux conditions locales et nous pensons qu'il devrait avec une course ou deux dans les jambes pour rapidement retrouver la forme qui était la sienne en Afrique du Sud.

«Quasiforsure» est un atout majeur pour l'écurie Sewdyal et un sérieux prétendant aux grandes épreuves

Évoquant la préparation de Quasiforsure en vue de son premier objectif, la Duchesse, Selven Chowreemootoo se dit satisfait de la progression du fils de Quasillo. «Il nous a donné entière satisfaction lors de sa préparation. Il n'y a pas un seul travail où il n'a pas été à la hauteur. Demain, il sera sur le gazon pour son barrier trial (NdlR : l'entretien avec M. Chowreemootoo a été réalisé vendredi soir). On est confiant qu'il a eu la préparation voulue et on verra bien comment il se comportera dans la Duchesse.»

Quoiqu'il se passe pour sa première course au Champ de-Mars dans la Duchesse, Quasiforsure est un sujet à fort potentiel que les turfistes ont intérêt à suivre cette saison.