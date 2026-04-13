Ile Maurice: Un chauffeur de 35 ans arrêté avec plus de Rs 1,5 million de méthamphétamine

12 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Une opération de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU). menée dans la soirée du samedi 11 avril dans le nord de l'île, a permis la saisie d'une importante quantité de drogue de synthèse. C'est aux alentours de 20 heures hier qu'une équipe de l'ADSU de la Northern Division a procédé à une intervention à l'Esperance-Trébuchet, à proximité d'une station-service.

Un chauffeur de 35 ans résidant la région, a été interpellé par les forces de l'ordre. Au cours de l'opération, les agents ont mis la main sur un sachet en plastique transparent contenant une quantité significative d'une substance solide de couleur blanche, fortement suspectée d'être de la méthamphétamine cristallisée, communément appelée crystal meth.

Selon les premières estimations, la substance saisie pèse approximativement 103,47 grammes. Sa valeur marchande est évaluée à environ Rs 1,5 million, ce qui représente l'une des saisies importantes de ces dernières semaines dans la région. Le suspect a été placé en détention et une enquête est en cours pour déterminer l'origine de la drogue et identifier d'éventuels complices dans ce trafic. Les autorités n'excluent pas que cette affaire puisse conduire à d'autres arrestations dans les prochains jours. Cette opération témoigne de la vigilance constante des unités anti-drogue dans leur lutte contre le trafic de stupéfiants à Maurice.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.