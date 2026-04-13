Sénégal: Le khalife général des Tidianes pour un sursaut collectif face à la dégradation des valeurs sociales

Tivaouane — Le khalife général des Tidianes a appelé à un sursaut collectif face à la dégradation de certaines valeurs sociales au Sénégal, dans un message délivré dimanche par Serigne Papa Mactar Kébé, lors de la Ziarra générale de Tivaouane.

"La société sénégalaise ne peut continuer à sombrer dans des comportements contraires à nos repères", a dit Serigne Papa Mactar Kébé, lors de la cérémonie officielle de la 96-ème édition de la Ziarra générale.

En présence d'une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, le khalife a plaidé pour davantage de solidarité envers les personnes vulnérables et une vigilance accrue des parents par rapport à l'éducation et à l'encadrement de leurs enfants.

"Le Sénégal ne saurait tolérer que soient ébranlées les valeurs essentielles garantes de sa stabilité", a rassuré le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Mouhamadou Bamba Cissé.

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Il a insisté sur "l'exception sénégalaise", fondée sur le dialogue interreligieux et la cohésion sociale, dans un contexte international marqué par des tensions, notamment au Moyen-Orient, dont les ondes de choc pourraient, selon lui, toucher la sous-région.

Saluant la "parfaite organisation" de la Ziarra générale de cette année, il a réaffirmé l'attachement de l'État à Tivaouane, capitale de la Tidjanya au Sénégal.

Il n'a pas manqué de rendre hommage à Serigne Babacar Sy, initiateur de ce rendez-vous annuel de Tivaouane, le décrivant comme "un homme multidimensionnel, en avance sur son temps, alliant savoir religieux et engagement dans les affaires publiques".

Serigne Mouhamadou Mansour Sy Dabakh, qui représentait le khalife général des Tidianes à cette cérémonie, a notamment formulé des prières en faveur du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, du Premier ministre Ousmane Sonko, ainsi que de l'ensemble du gouvernement, implorant pour eux sagesse, réussite et stabilité dans la conduite des affaires de l'État.