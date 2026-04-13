Sénégal: Plaidoyer pour le déclassement de la forêt de Richard-Toll

Richard-Toll — Le délégué du quartier Thiabakh de Richard-Toll préconise le déclassement de la forêt de cette commune du nord-ouest du Sénégal, afin de permettre aux populations résidant à proximité de vivre dans des conditions normales et sécurisées.

"Notre quartier est installé dans cette forêt depuis plusieurs décennies. Il est aujourd'hui nécessaire de procéder à son déclassement pour permettre aux populations de disposer de titres d'occupation réguliers et d'accéder aux services de base", a Djiby Demba Diéry Sow.

S'exprimant lors d'une journée organisée en son honneur, dimanche, en tant que doyen des chefs de quartier de la commune de Richard-Toll, M. Sow a souligné que cette situation foncière précaire "constitue un frein au développement de Thiabakh et au bien-être de ses habitants".

La rencontre s'est tenue en présence du maire de Richard-Toll, Amadou Mame Diop, et de l'adjoint au sous-préfet de Mbane, Abib Mbaye.

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Selon M. Sow, pas moins de 18 communautés sénégalaises cohabitent dans ce quartier, illustrant sa diversité sociale, mais aussi l'urgence de régulariser sa situation administrative.

Il a ainsi invité les autorités compétentes à engager les démarches nécessaires pour le déclassement de cette forêt, estimant qu'une telle mesure permettrait aux habitants de Thiabakh de bénéficier d'infrastructures idoines, de services sociaux de base et d'un cadre de vie plus stable.