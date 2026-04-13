Sénégal: Linguère - Le maire de Thiel plaide pour la construction d'un CEM à Dioulky

Linguère — Le maire de la commune de Thiel, Samba Awa Ka, plaide pour la construction d'un collège d'enseignement moyen (CEM) à Dioulky, un village du département de Linguère (nord-est) relevant de sa collectivité territoriale, afin de faciliter l'accès des élèves à l'enseignement secondaire.

Il a formulé cette doléance en marge de la célébration du 17e anniversaire de l'association Pecum Djoloff, organisée dimanche dans ce village.

"Nous nous réjouissons du choix porté sur Dioulky pour abriter cet événement. Nous en profitons pour solliciter l'érection d'un CEM dans cette localité qui compte plus de mille habitants", a-t-il déclaré.

Selon lui, l'absence de CEM à Dioulky constitue un frein important à la poursuite des études, notamment pour les filles.

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Il a fait état d'un taux élevé d'abandon scolaire chez les élèves ayant obtenu le Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) et l'entrée en classe de sixième, une situation due selon lui à l'absence de structures d'accueil à Thiel ou à Gassane, où les élèves de Dioulky sont orientés.

"Les parents, souvent sans moyens suffisants pour assurer l'hébergement et la restauration de leurs enfants, préfèrent les retirer du système éducatif. Certains jeunes se tournent ainsi vers l'élevage", a-t-il déploré.

Le maire a également signalé d'autres difficultés auxquelles fait face le village de Dioulky, notamment l'absence de mur de clôture autour de l'école élémentaire créée en 1995, exposant les élèves aux animaux errants, ainsi que le manque d'équipements au poste de santé.

M. Ka a, en outre, évoqué les conditions difficiles d'évacuation des malades, souvent assuré par des charrettes ou des véhicules rudimentaires, en l'absence d'ambulance, surtout en saison des pluies où les routes deviennent impraticables.

De son côté, le préfet du département de Linguère, Modou Thiam, a exhorté les parents à scolariser massivement leurs enfants, en particulier les filles.

"L'éducation est l'outil le plus puissant pour transformer le pays", a-t-il dit, paraphrasant Nelson Mandela, avant d'inviter les ressortissants du village, "riche en cadres" dans divers domaines, à investir davantage dans le secteur éducatif pour accompagner le développement de la localité.

Créée en 2009, l'association Pecum Djoloff, dirigée par le journaliste Dame Ndiaye, se veut un cadre d'échanges et de réflexion sur les défis de développement et de cohésion sociale dans le Djoloff.

Dioulky est un village situé à environ 70 kilomètres de Linguère, dans la commune de Thiel.