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I. INTRODUCTION

À l'invitation du gouvernement de la République de Djibouti, le Président de la Commission de l'Union africaine (CUA), SEM Mahamoud Ali Youssouf, a déployé, sur proposition du Commissaire aux Affaires Politiques, à la Paix et à la Sécurité (CAPPS) SEM. Bankole Adeoye, une Mission d'Observation Électorale de l'Union Africaine (MOEUA) de court terme afin d'observer et rendre compte du déroulement de l'élection présidentielle du 10 avril 2026.

La MOEUA est conduite par SEM. Bernard Makuza, ancien Premier Ministre de la République du Rwanda, et avait pour mandat d'évaluer de manière objective et impartiale le scrutin.

La Mission a mené ses activités conformément aux instruments normatifs de l'Union africaine, notamment la Charte Africaine de la Démocratie, des Élections et de la Gouvernance (CADEG), ainsi que des Directives de l'Union Africaine (UA) pour les missions d'observation électorale.

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La Mission est composée de 26 Observateurs de Court Terme (OCT) issus de 16 États Membres1 dont: des Ambassadeurs - Représentants permanents de Ieurs États auprès de la CUA, d'Organes de Gestion des Élections (OGE), d'Organisations de la Société Civile (OSC) Africaine et d'Experts Électoraux Indépendants ainsi que les Représentants de la Jeunesse. Ce qui lui confère une dimension tant scientifique que technique.

La Mission a été reçu séparément par SEM. lsmäil Omar Guelleh, Président de la République -- candidat de l'Union pour la Majorité Présidentielle (UMP) et M. Mohammed Farah Samatar, Président du Centre Démocrate Unifié (CDU) -- candidat de l'opposition avec lesquels elle a eu des entretiens fructueux.

La Mission a aussi rencontré les acteurs clôs au processus électoral djiboutien, notamment les membres du gouvernement, les organes de gestion des élections, les candidats en lice, la société civile, les missions diplomatiques et organisations internationales accréditées à Djibouti, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les autres missions internationales d'observation électorale déployées dans le cadre de ce scrutin entre autre l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et la Ligue des États Arabes (LEA).

Afrique du Sud, Benin, Cameroun, C omores, Éthiopie, Gabon, Guinée, Kenya, Liberia, Mauritanie, Nîaurice, Nigéria, République Démocratique du Congo (RDC), Rwanda, Sénégal et Zimbabwe.

Il. CONTEXTE GÉNÉRAL ET RÉGIONAL

La Mission salue la tenue de cette élection dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires et politiques persistante, d'où son rôle clé à rapprocher les uns des autres.

Elle relève avec satisfaction que le scrutin s'est déroulé dans un environnement calme et apaisé, reflétant l'attachement du peuple djiboutien à la paix, à la stabilité, à la cohésion nationale et à la protection des institutions nationales. Cela illustre ainsi une maturité politique et un lien constant aux venues de tolérance et d'unité.

Ce constat confirme la posture pacifiste exceptionnelle de la République de Djibouti dans la Corne de l'Afrique, privilégiant ainsi le dialogue, la négociation et la médiation tout en respectant les principes clés de l'UA en matière de souveraineté et de non-ingérence.

La Mission note que les réformes intervenues dans le cadre du processus électoral, y compris l'amendement constitutionnel récent, ont été conduites conformément aux dispositions légales pertinentes y relatives, suite à un large consensus politique sur le plan national.

La Mission a constaté que la période préélectorale s'est déroulée dans un climat apaisé, et sans incidents.

Les parties prenantes rencontrées, autorités publiques, organes de gestion des élections, candidats et organisations de la société civile ont salué le caractère pacifique du processus électoral tout en réaffirmant leur attachement à la préservation des acquis de la paix et de la stabilité nationales.

III. CADRE JURIDIQUE

Le scrutin s'est déroulé conformément aux instruments légaux et réglementaires en vigueur notamment:

· la Constitution du 15 septembre 1992, telle qu'amendée;

· la Loi Organique (L.O.) n°1/AN/92 /2° L du 29 octobre 1992 relative aux élections modifiées par la L.O. n° 2/AN/93/3° L du 7 avril 1993 qui consacre en ses Articles 3 et 4:

"le suffrage universel direct et dispose que sont électeurs tous les nationaux Djiboutiens âgés d'au-moins 18 ans et jouissant de leurs droits civils et politiques.". Les Articles 3 à 8 régissent les modalités d'inscription sur la Iiste électorale tant sur le plan national qu'à l'étranger ainsi que la délivrance de la carte d'électeur aux citoyens ui en sont éligibles et en font les démarches d'enregistrement et de retrait.

Par ailleurs, les conditions d'éligibilité à la Présidence de la République relèvent des prescriptions du Chapitre Il, Articles 9 et 10 de la L.O. susmentionnée qui disposent de ce qui suit:

· Être exclusivement de nationalité Djiboutienne;

· Jouir de ses Droits civils et politiques; et,

· Avoir au minimum 40 ans à la date du dépôt de sa candidature.

· Résider de façon continue depuis cinq années au moins à la date du dépôt de sa candidature, sauf en cas de mission accomplie pour le compte de I État ou d'une organisation internationale.

À ces normes internes s'ajoutent les standards internationaux, continentaux et régionaux tels que:

· la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH);

· le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP);

· la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies (CSNU);

· les Aspirations 3 et 4 de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine (UA);

· le Guide de bonne conduite de l'observateur des élections de l'UA,

· le Protocole de Maputo, entre autres.

Le Président de la République de Djibouti est en outre élu au suffrage universel direct à 2 tours pour un mandat de 5 ans renouvelable.

IV. ADMINISTRATION DES ÉLECTIONS

Les institutions clés intervenant dans la gestion de l'administration du processus électoral sont:

· le Président de la République qui fixe la date de l'élection et convoque le corps

électoral;

· le Ministère de l'lntérieur est chargé de l'organisation matérielle et de la publication du calendrier électoral;

· la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) qui assure la supervision technique opérationnelle du scrutin;

· et enfin le Conseil Constitutionnel qui valide les candidatures, traite le contentieux électoral avant de proclamer les résultats définitifs du vote.

La Mission a noté que le Ministère et la CENI (organe ad hoc) ont joué chacun son rôle sans immixtion ni interférence dans les attributions de l'un ou de l'autre. Ce qui a permis un processus electoral bien cordonné et crédible conforme aux standards internationaux pertinents en matièr

En outre, la Mission note avec satisfaction l'implication significative des femmes comme actrices du processus électoral notamment au sein de l'administration électorale.

V. PARTICIPATION CITOYENNE ET INCLUSION

La Mission se félicite de la mobilisation civique et politique des citoyens et de Ieur participation responsable au processus électoral. L'implication des jeunes et des femmes tout au Iong dudit processus témoigne des progrès réalisés par ce pays en matière de gouvernance inclusive. Selon les resultats provisoires annoncés par le Ministère de l'intérieur, le scrutin a mobilisé au total 261.857 électeurs inscrits sur le Fichier Électoral National (FEN). II y a eu 226.552 votants dont 222.779 suffrages valablement exprimés et 86,52% de taux de participation.

VI. CAMPAGNE ÉLECTORALE

Elle s'est déroulée du 27 mars au 08 avril 2026 conformément au Décret n°2026-036/PR/MI du 12 février 2026 y afférant. L'article premierf dudit décret stipule que des emplacements spéciaux ont été réservés à chaque candidat dans les préfectures pour l'affichage des « documents de propagande électorale » ainsi qu'une surface égale pour tous.

Les observateurs de la Mission ont suivi les derniers jours de la campagne électorale dans diverses zones du pays. Ils ont noté qu'elle s'est déroulée dans la sérénité et le respect.

Les candidats ont fait preuve d'une éthique exemplaire, chacun se limitant à montrer l'utilité de son manifeste programme.

Les Forces de Défense et de Sécurité Nationale (FDSN) ont veillé au bon déroulement de la campagne sans entrave.

En outre, les OGE habilités ont rempli correctement Ieur fonction permettant aux candidats de jouir d'un accès é'quitable aux médias publics dans le strict respect de Ieurs temps d'antennes conformément au Cadre Légal National (CLN) en vigueur.

Enfin, la Mission salue également le sens élevé d'humanisme inculqué dans la culture et les traditions africaines dont ont fait montre les deux candidats en lice pour avoir pris la décision conjointe de suspendre les activités de leur campagne électorale pendant 3 jours, en signe de respect du deuil, suite au décès d'un leader politique survenu pendant cette période de compétition politique. Ce geste hautement symbolique traduit un réel attachement profond aux valeurs de solidarité et de dignité que nous transmettent les us et coutumes des sociétés africaines

VII. DÉROULEMENT DU SCRUTIN ET BONNES PRATIQUES

La Mission a déployé ses 26 Observateurs de Court Terme (OCT) en 13 équipes sur les 6 régions du pays. Ils ont au total observé 422 Bureaux de Vote (B.V) soit 59 % des 712 B.V situés sur toute l'étendue du territoire national. 73 % des B.V visités étaient situés en milieu urbain, 20 % en zone rurale et 7 % en milieu périurbain.

La Mission a constaté que le scrutin s'est déroulé dans un climat apaisé, empreint de discipline, de civisme et de responsabilité, à tous points de vue.

L'ouverture, le déroulement et la clôture du scrutin se sont déroulés sans incidents et conformément au Corpus juris national en vigueur.

En effet, le secret du vote a été scrupuleusement respecté, les isoloirs, les urnes et le matériel électoral étaient en quantité suffisante dans la quasi-totalité des B.V visités.

En outre, les Procès-Verbaux (P.V) et les fiches de résultats ont été fournies aux représentants des candidats présents dans les B.V.

L'encre indélébile était aux normes et une vérification systématique a été faite par le personnel électoral avant de faire voter les électeurs présents sur la liste de chaque B.V.

Toutefois, dans les B.V visités, les membres n'étaient pas vêtus de tenues spécifiques distinctives pouvant faciliter Ieur identification.

Les délégués ou mandataires du candidat président étaient présents dans tous les B.V couverts par la Mission.

Les FDSN ont fait montre de professionnalisme. Elles étaient visibles mais sans intrusion ou interférence dans le processus du vote au sein des B.V observés.

Les Missions internationales et nationales ont pu mener à bien en toute liberté et indépendance leur Mandat sans blocages aucun noté ou rapporté à la MOEUA.

Les médias ont couvert convenablement le jour du vote en toute déontologie.

Enfin, après la clôture du scrutin, les B.V témoins ont été réaménagés et le dépouillement s'y est déroulé sans problème noté par la Mission. Chaque délégué présent avait possession d'une Fiche des Résultats. Ce qui est un gage additionnel de transparence, de sincérité et de crédibilité du vote.

Par ailleurs, la Mission note les bonnes pratiques suivantes:

· la très bonne maîtrise de l'organisation technique et logistique des operations de vote ;

· le dévouement, I'abnégation et le sens élevé de responsabilité des agents électoraux rencontrés ;

· le professionnalisme dont ont fait preuve les FDSN et leur posture républicaine tout au Iong de la journée électorale ont concouru à la sécurisation adéquate du processus électoral, assurée dans le respect des droits et libertés des citoyens, candidats et Ieurs mandataires ;

· la courtoisie du peuple djiboutien et de tous les interlocuteurs de la MOEUA qui a facilité la tâche d'observation sans entrave;

· la transparence globale du scrutin et l'engagement des médias;

· la mission a observé le jour de silence électoral qui est toujours en vigueur dans le processus électoral djiboutien. Cela permet d'éviter les pressions de dernière minute sur les électeurs et de favoriser une réflexion libre sur le choix à porter le jour du vote.

· et enfin, le financement de l'élection sur fonds propre du Budget de l'État, comme signe d'expression de la souveraineté nationale et de l'indépendance du pays.

Tout ceci constitue une source de fierté et de motivation pour la consolidation d'une nation digne et prospère dont la Mission félicite le peuple de Djibouti et ses leaders.

VIII. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

(a) Conclusion

Au regard des observations effectuées, la Mission d'ObserVation Électorale de I'Union africaine considère que l'élection présidentielle est conforme au Cadre Légal National et aux Standards internationaux, continentaux et régionaux pertinents y relatifs. Ce qui confère à ce scrutin toute la crédibilité, la liberté et la transparance avec lesquelles il a été organisé, mené et conclu.

En effet, ce scrutin reflète la volonté souveraine du peuple djiboutien de consolider les acquis démocratiques, de préserver la paix et la stabilité, et de renforcer l'État de droit, en dépit d'un environnement régional géopolitique complexe.

Elle encourage I'ensemble des acteurs nationaux à poursuivre inlassablement cet engagement permanent dans une dynamique positive, constructive et durable en tant qu'acteur et État membre clé de l'Union Africaine.

La Mission prend acte de la publication des résultats provisoires du scrutin qui ont consacré la brillante réélection du candidat Président sortant SEM. lsmäil Omar Guelleh pour un nouveau mandat tout en lui transmettant s sincères felicitations et voeux de prospérité au service de la Nation Djiboutienn

La Mission exprime sa gratitude aux autorités de la République de Djibouti, aux institutions nationales, aux acteurs politiques ainsi qu'au peuple djiboutien pour leur accueil chaleureux, leur hospitalité lôgendaire et Ieur disponibilité dont elle a fait l'objet. Ce qui a facilité son travail.

(b) Recommandations

Dans un esprit de consolidation continue des acquis, la Mission recommande:

Aux autorités nationales :

· Poursuivre les efforts de renforcement de la gouvernance démocratique et de l'État de droit;

· Approfondir les politiques d'inclusion, notamment en faveur des femmes et des jeunes.

À l'administration électorale:

· Consolider les acquis techniques et logistiques du processus electoral;

· Doter les membres des B.V de tenues spécifiques distinctives précisant la fonction de chacun d'entre eux afin de faciliter Ieur identification tant par les électeurs que les observateurs électoraux déployés.

Aux acteurs politiques:

· Garder jalousement le climat de paix et de cohésion nationale ;

· Privilégier les mécanismes institutionnels et légaux en cas d'éventuelles contestations.

À l'Union Africaine et à la Communauté Internationale :

· Ne ménager aucun effort pour appuyer la République de Djibouti dans ses efforts de consolidation démocratique, de l'Etat de Droit pluraliste et de Développement durable harmonieux afin de satisfaire toujours les besoins des citoyens comme elle le fait jusque-là.

Fait à Djibouti, le 12 avril 2026

Pour la Mission, S.E.M Bernard Makuza

Chef de Mission