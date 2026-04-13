Sénégal: Saint-Louis - La Linguère limoge Abdoulaye Sy et nomme Victor Diagne

13 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — La Linguère de Saint-Louis (nord), un club de l'élite du football sénégalais, a annoncé, dimanche soir, la nomination de Victor Diagne au poste d'entraîneur principal.

Il remplace Abdoulaye Sy dont le contrat a été résilié à l'amiable suite aux mauvais résultats du club.

Dans un communiqué officiel, la direction de la Linguère a informé ses supporters et partenaires de la fin de sa collaboration avec Abdoulaye Sy.

Cette séparation, actée d'un commun accord, donne lieu à une réorganisation immédiate de l'encadrement technique du club phare de la capitale du Nord.

Ancien international sénégalais, Victor Diagne prend les rênes de l'équipe avec pour mission prioritaire le maintien.

Le club a précisé que le technicien procéderait "prochainement au choix de ses collaborateurs" afin de finaliser la composition de son nouveau staff.

Ce changement intervient dans un contexte de "crise" sportive.

Battus ce dimanche par la Sonacos de Diourbel (0-2) lors de la 22e journée de Ligue 1, les "Samba Linguère" occupent désormais la 14e place du classement sur 16 équipes.

Cette position place le club dans une situation très inconfortable à quelques journées de la fin du championnat.

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