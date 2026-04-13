Tunisie: Sousse inaccessible directement depuis Hergla sur l'A1 - Voici l'itinéraire à suivre

13 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La Société Tunisie Autoroutes a annoncé, ce lundi matin, la fermeture temporaire de la bretelle d'entrée de Hrergla sur l'autoroute A1 en direction de Sousse, en raison de travaux de maintenance.

Cette interruption de circulation, qui s'étendra du lundi 13 au jeudi 16 avril 2026, de 08h00 à 17h00, s'inscrit dans le cadre de travaux de rénovation et de remplacement des toitures métalliques au niveau de la station de péage de Hrergla.

Durant cette période, les usagers venant de Hrergla, El Mahadhba et des localités avoisinantes, via la route nationale n°1, ne pourront pas emprunter directement l'autoroute en direction de Sousse depuis cette bretelle.

La société recommande aux automobilistes de rejoindre l'autoroute via la bretelle de Sidi Bou Ali afin de poursuivre leur trajet vers Sousse.

La Société Tunisie Autoroutes présente ses excuses pour les désagréments occasionnés et souligne que ces travaux visent à améliorer la qualité des services, renforcer la sécurité des déplacements et garantir un meilleur confort aux usagers.

 

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