Tunisie: Autoroute A1 - Trafic perturbé en direction de Tunis à partir d'aujourd'hui

13 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La société Tunisie Autoroutes a annoncé la reprise, ce lundi 13 avril 2026, des travaux sur l'autoroute A1 nord, entraînant des perturbations de circulation au niveau du gouvernorat de Nabeul.

Les interventions concernent le tronçon situé entre les points kilométriques 76 et 75, en direction de Tunis, à hauteur de Sidi Khalifa. Durant toute la période des travaux, le nombre de voies de circulation sera réduit sur cette section, ce qui pourrait provoquer des ralentissements, notamment aux heures de pointe.

Dans ce contexte, la société appelle les usagers à la prudence et au respect strict des consignes de sécurité. Il est recommandé de réduire la vitesse à l'approche du chantier, de respecter la signalisation temporaire, de faire preuve de vigilance et de maintenir les distances de sécurité.

Tunisie Autoroutes souligne que ces mesures visent à assurer la sécurité des automobilistes ainsi que celle des ouvriers mobilisés sur le chantier, tout en améliorant les infrastructures routières et le confort de circulation sur l'axe autoroutier.

 

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