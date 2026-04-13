Tunisie: Plus de 151.000 candidats entament aujourd'hui le bac sport

Les épreuves d'éducation physique du baccalauréat (session 2026) débutent aujourd'hui, lundi 13 avril, avec la participation de 151.720 candidats à travers l'ensemble du territoire.

Selon le ministère de l'Éducation, les candidats se répartissent entre 92.000 filles et 59.725 garçons. Au total, 3.404 élèves sont dispensés de ces épreuves, dont 2.437 filles et 967 garçons.

Les gouvernorats de Tunis (14.568 candidats), Sfax (12.580) et Nabeul (10.771) enregistrent les effectifs les plus élevés, tandis que Tataouine (1.680) et Tozeur (1.777) comptent chacun moins de 2.000 candidats.

Dans un communiqué publié dimanche, le ministère de l'Éducation affirme avoir finalisé l'ensemble des préparatifs nécessaires, en coordination avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Au total, 236 centres d'examen ont été mobilisés, ainsi que 2.336 encadrants, afin d'assurer le bon déroulement de ces épreuves qui se poursuivront jusqu'au 25 avril 2026.

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Des mesures spécifiques ont également été mises en place au profit des 53 candidats en situation de handicap, dans le cadre de la garantie de l'égalité des chances. Le ministère a, par ailleurs, appelé les candidats à respecter le calendrier et à se conformer aux consignes en vigueur.