Congo-Kinshasa: À Lubumbashi, dernière journée du festival Amani sous le signe de «la paix et la cohésion sociale»

Le festival Amani, délocalisé de Goma, ville occupée par l'AFC/M23 soutenu par le Rwanda, vers Lubumbashi s'est clôturé ce dimanche 12 avril avec la prestation de la jeune star Congolaise, Innocent Balume. Avant lui, la ville a vibré au rythme du rap avec Youssoufa et même de la rumba avec Ferre Gola. Des dizaines d'artistes locaux ont également défilé sur le podium avec comme message clé « la paix et la cohésion sociale ».

Jeanny MunyongaMayi n'a raté aucun concert du festival Amani. « C'était tellement émouvant, c'était très bien avec les artistes... Mjoe, avec RJ, j'étais aux anges. Et avec Youssoufa, j'étais ....wahou. C'était vraiment un moment de partage, de communion qu'on n'a pas tous les jours. »

Didier Bosenga, un artiste conteur est marqué par celle qu'il a eue avec Youssoufa. « J'ai parlé avec lui. Pour la photo, il m'a tenu comme ça... C'est un gars bien. Moi j'aime car il comprend les gens. Il a fait la photo avec tout le monde. »

« Si c'était à Goma, ce serait rempli »

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Cependant, des milliers d'autres Lushois n'ont pas fait le déplacement au complexe scolaire Kiwele qui a accueilli le festival, constate Emmanuel Zinga, venu exposer quelques articles. « Pour avoir participé au festival Amani à Goma, dans les années antérieures, ici, c'est vraiment timide. Si ça avait été à Goma, sincèrement, ce serait rempli, on ne saurait même pas où (se mettre). »

Une réserve que tente d'expliquer Genovic Mwanza, un acteur culturel de Lubumbashi. « Un peu partout et sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens ont réagi négativement, pensant que le seul motif était de lever des fonds. Mais moi, je pouvais voir la nécessité de pérenniser un message de la paix que partage le festival. »

Après cette première expérience, le festival Amani pourrait revenir l'an prochain à Lubumbashi, nous a déclaré Guillaume Bisimwa, son fondateur.