Congo-Kinshasa: «La paix à l'Est», maître-mot du festival Amani à Lubumbashi

La Première ministre Judith Suminwa a ouvert vendredi 10 avril, à Lubumbashi, en RDC, la 11ème édition du festival Amani. Cette rencontre culturelle réunit généralement des artistes de la région des Grands lacs autour du thème de la paix et du vivre ensemble. Ce festival de la musique a été délocalisé de Goma au Nord-Kivu car la ville est occupée, depuis plus d'une année, par le M23 appuyé par le Rwanda. À Lubumbashi, le maître-mot reste « la paix à l'Est de la RDC ».

Ce vendredi soir, la scène du festival Amani vibrait au rythme d'artistes locaux, devant des centaines des jeunes en liesse.

M. Joe Zouka, l'un d'eux, y participe pour la première fois. Il est très ému « de savoir que le festival arrive à Lubumbashi, ça m'a fait chaud au coeur. Le souhait actuellement est que la paix revienne. C'est le message que nous allons faire passer pendant ce festival. »

Le retour de la paix, c'est l'espoir de Marc Mulindwa, chorégraphe, venu de Goma. Il compte sur la solidarité de tous : « Il y a toujours eu des artistes du Burundi, du Rwanda... c'était un festival de réconciliation, du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique dans la région des grands lacs. Le fait que le festival soit tenu ici, à Lubumbashi, c'est un grand message qui vient de l'Est. »

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Cette édition, placée sur le thème Re-Devenir appelle à la reconstruction de la nation, comme l'a expliqué Judith Suminwa, Première ministre, dans son discours d'ouverture : « Re-Devenir une nation soudée capable de puiser sa force dans sa riche diversité culturelle et linguistique. Re-Devenir, c'est aussi refuser catégoriquement la fatalité de la violence pour privilégier la voie des échanges constructifs et de la responsabilité partagée. »

Des artistes tels que Yousouffa, Jean Goubal ou encore Ferre Gola sont attendus sur la scène de Lubumbashi.