Soudan: Ministre réaffirme l'engagement de l'État à soutenir les journalistes »

Le Premier ministre, Pr. Kamil Idris, a salué les efforts de l'initiative médiatique « Dignité et Décision », lors d'une rencontre avec ses membres en présence du sous-secrétaire du ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme.

Il a affirmé que 2026 sera une année de paix fondée sur les victoires des forces armées, soulignant que la guerre a renforcé l'unité des Soudanais derrière leur armée, tout en dénonçant l'échec des campagnes médiatiques hostiles.

Le Premier ministre a insisté sur le rôle stratégique des médias dans la formation de l'opinion publique aux niveaux national, régional et international, appelant à une mobilisation coordonnée des institutions et des médias pour faire face aux défis, notamment la désinformation, la corruption et le trafic.

Il a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des citoyens et à renforcer les services essentiels, tout en confirmant le soutien de l'État aux journalistes et la nécessité d'unifier les initiatives médiatiques au service de la nation.

De leur côté, les membres de l'initiative ont réitéré leur soutien au gouvernement et leur engagement à appuyer les efforts nationaux.