Soudan: Lancement des Examens du Certificat Secondaire 2026 demain avec la participation de 564 000 élèves

12 Avril 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministère de l'Éducation nationale Dr.Al-Tohami Al-Zain Hjar a annoncé le lancement des examens du certificat secondaire 2026 demain lundi, avec la participation de 564 000 élèves, répartis sur 3 333 centres à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan.

Le ministre a indiqué que le nombre de candidats a augmenté par rapport aux années précédentes, soulignant les efforts déployés pour organiser les examens malgré les défis, notamment pour les élèves dans les zones affectées et les réfugiés à l'étranger.

Dr Al-Tohami a également confirmé la mise en place de mesures logistiques complètes pour l'impression, la distribution des épreuves et la supervision des centres d'examen, en coordination avec les autorités concernées et les partenaires internationaux.

Une session supplémentaire est prévue le 11 mai 2026 pour les élèves qui ne pourront pas participer à la session initiale.

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Le ministère a exprimé sa reconnaissance aux institutions de l'État, aux forces de sécurité, aux enseignants, aux partenaires internationaux ainsi qu'aux pays ayant accueilli des candidats, tout en appelant les parents à soutenir les élèves et à faciliter leurs conditions de passage des examens.

Lire l'article original sur SNA.

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