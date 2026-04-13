Afrique: L'ambassadeur du Soudan au pays mène une série de rencontres diplomatiques pour soutenir la position du Soudan à la Conférence de Berlin

L'ambassadeur du Soudan en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union Africaine et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, l'ambassadeur Al-Zein Ibrahim Hussein, a mené une série de rencontres diplomatiques avec plusieurs responsables et envoyés internationaux et régionaux chargés du dossier soudanais.

Ces contacts s'inscrivent dans la continuité des efforts du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ainsi que de ses missions diplomatiques visant à mobiliser un soutien régional et international en faveur de la position du Soudan, dans le cadre d'une démarche anticipée à l'approche de la conférence de Berlin prévue le 14 du mois en cours.

Ces rencontres ont inclus l'envoyé spécial de l'Union Africaine pour le Soudan, l'ambassadeur Mohamed BelAïch, l'envoyé de l'IGAD pour le Soudan, M. Lawrence Korbandi, le chef du bureau de l'envoyé du secrétaire général des Nations unies, M. Kolmi Mohammed, ainsi que la vice-cheffe de la mission de la Ligue des États arabes auprès de l'Éthiopie et de l'Union africaine.

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L'ambassadeur a également adressé des notes officielles à l'envoyé spécial français pour le Soudan et la Corne de l'Afrique, l'ambassadeur Bertrand Cochery, ainsi qu'à l'envoyé du secrétaire général des Nations unies pour la Corne de l'Afrique, M. Guang Kong.

L'ambassadeur Al-Zein a exposé la position du gouvernement soudanais concernant la conférence de Berlin, affirmant que sa tenue en l'absence délibérée du Soudan ne contribue pas à la résolution de la crise et ne respecte pas son droit souverain à définir ses propres voies de règlement national.

Il a également souligné que le gouvernement dispose d'une vision nationale globale, incarnée dans l'initiative de paix soudanaise présentée par le Premier ministre au Conseil de sécurité des Nations unies, laquelle a reçu un accueil favorable de la part des Nations unies, de l'Union africaine, de la Ligue des États arabes, de l'IGAD et d'autres parties.

L'ambassadeur a réaffirmé le rejet par le Soudan du mécanisme dit du « Quatuor », en raison de la présence d'une partie soutenant principalement la milice rebelle, tout en saluant les contacts positifs avec les États-Unis d'Amérique, la République arabe d'Égypte et le Royaume d'Arabie saoudite, et en appréciant leurs efforts en faveur de la paix et de la stabilité.

Il a enfin critiqué l'approche sélective dans l'invitation des forces civiles et la mise en avant de voix alignées avec la milice, estimant que cela entrave des solutions nationales reflétant la volonté du peuple soudanais.

Il a réitéré l'ouverture du gouvernement du Soudan à toute initiative sérieuse et impartiale respectant sa souveraineté et l'intégrité de son territoire, contribuant à la cessation des hostilités, à la prévention de l'afflux d'armes et de soutiens étrangers à la milice, à la justice pour les victimes, ainsi qu'à la promotion d'une transition démocratique pacifique vers la sécurité, la stabilité et le développement.