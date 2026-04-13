Soudan: Le ministre des AE rencontre le PM libyen

12 Avril 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 Le Premier ministre libyen, Abdelhamid Dbeibah, a reçu le ministre soudanais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohieddine Salem, en marge de sa participation à la réunion consultative ministérielle du Forum des pays du Sahel et du Sahara, organisée à Tripoli.

Le ministre des affaires étrangères a transmis un message oral du Premier ministre soudanais, Pr. Kamil Idris, portant sur le développement des relations bilatérales, et a informé son homologue libyen des évolutions de la situation au Soudan.

Il a salué le soutien et les facilités accordés par la Libye aux ressortissants soudanais, notamment dans l'organisation des retours volontaires vers le Soudan.

De son côté, le Premier ministre libyen a réaffirmé la solidité des liens entre les deux pays et le soutien de la Libye aux autorités soudanaises, exprimant le souhait de voir davantage de stabilité au Soudan.

Les deux parties ont également souligné l'importance de renforcer la coopération bilatérale, alors que le Soudan est l'un des pays fondateurs du Forum du Sahel et du Sahara.

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