Soudan: La mission du pays à Genève présente la position officielle de Soudan sur la conférence de Berlin

12 Avril 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 La mission permanente du Soudan à Genève a mené une série de réunions avec des responsables d'organisations internationales et humanitaires, en amont de la conférence de Berlin sur le Soudan, afin de présenter la position officielle du pays.

Le représentant permanent du Soudan, Hassan Hamed Hassan, a rencontré des responsables du Comité international de la Croix-Rouge, du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies, du Programme alimentaire mondial et de l'Organisation internationale pour les migrations.

La mission a réaffirmé l'engagement du Soudan en faveur d'une solution pacifique fondée sur les initiatives présentées aux Nations unies et au Conseil de sécurité, comme cadre pour parvenir à une paix durable.

Elle a également insisté sur l'importance de respecter la souveraineté nationale, rejetant toute discussion concernant le Soudan sans la participation et l'approbation de son gouvernement.

Enfin, le Soudan a exprimé sa disposition à coopérer avec tout effort international sincère visant à mettre fin au conflit, dans le respect de son indépendance et de la propriété nationale des solutions.

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