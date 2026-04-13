Soudan: Le Premier ministre informé de la situation sanitaire au pays

Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, s'est informé de la situation sanitaire et de l'état de fonctionnement des établissements de santé à travers le pays.

Cela a eu lieu lors de sa rencontre, aujourd'hui, avec le ministre de la Santé, Dr. Hitham Mohammed Ibrahim, et le sous-secrétaire du ministère, Dr. Ali Babaker Sayed Ahmed.

Dans une déclaration de presse, le ministre de la Santé a indiqué que la réunion a porté sur l'ensemble de la situation sanitaire dans le pays, notamment les urgences sanitaires, les épidémies et leur contrôle, affirmant la stabilité de la situation et la maîtrise de l'ensemble des épidémies.

Il a ajouté que la réunion a également examiné le fonctionnement des établissements de santé à travers le pays, en particulier les hôpitaux, précisant que le taux de fonctionnement opérationnel des structures médicales a dépassé 80 %.

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Il a également indiqué que la réunion a abordé l'initiative du Premier ministre visant à faire du Soudan un pays exempt de paludisme, destinée à lutter contre la propagation de la maladie, et qui sera lancée prochainement en présence des institutions de l'État, des agences des Nations unies et des partenaires.

Par ailleurs, le ministre de la Santé a expliqué que la réunion a discuté de la participation prochaine du Soudan à l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé, lors de laquelle le Premier ministre s'adressera afin de présenter les besoins sanitaires urgents du pays, ainsi que de la préparation d'une série de rencontres avec des bailleurs de fonds et partenaires en vue de soutenir le système de santé national.