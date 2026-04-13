Soudan: Kamil Idris annonce des projets de développement pour les families des martyrs

Le Premier ministre, Pr. Kamil Idris, a salué les sacrifices des martyrs de la « bataille de la dignité », qui ont donné leur vie pour défendre la patrie et sa souveraineté.

Cela a été tenus lors de sa participation, samedi soir, à une cérémonie organisée dans la zone d'Al-Jereif Ouest, à Khartoum, en hommage aux martyrs, aux blessés des opérations et aux élèves brillants.

Le Premier ministre a rendu hommage aux martyrs des forces armées, des services de renseignement général, de la police, des forces conjointes et des forces de soutien.

Pr. Kamil Idris a déclaré que « l'année 2026 sera une année de paix », qu'il a qualifiée de paix des « chevaliers courageux et victorieux », plaçant le Soudan parmi les nations de premier plan.

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Il a souligné que la région d'Al-Jereif Ouest représente un modèle authentique du peuple soudanais, incarnant loyauté, dignité, et générosité.

Le Premier ministre a également exprimé sa profonde gratitude pour cet hommage, affirmant que « les martyrs sont meilleurs que nous tous », et saluant ces initiatives qui portent des messages d'espoir quant à un avenir meilleur pour le pays.

Enfin, il a approuvé la création d'un hôpital dans le quartier 6 d'Al-Jereif, qui sera équipé des technologies médicales les plus modernes.