Soudan: Minawi revient d'une tournée européenne

12 Avril 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le gouverneur de la région du Darfour et président du Mouvement de libération du Soudan, M. Minni Arko Minawi, est arrivé à Port-Soudan en provenance d'une tournée européenne en Suisse, en France et en Allemagne.

Il a indiqué que la visite comprenait des rencontres avec des responsables internationaux, des organisations humanitaires, ainsi que des intellectuels et hommes d'affaires soudanais, en plus d'une conférence à Zurich sur la situation au Soudan.

À Paris et à Berne, M. Minawi a également tenu des réunions avec des responsables et parlementaires, leur présentant les développements en cours et les invitant à visiter le Soudan.

Concernant la conférence de Berlin, il a estimé qu'elle « n'apportera rien de nouveau » et ne produira pas de résultats significatives.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.