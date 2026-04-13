Soudan: Minawi revient d'une tournée européenne

Le gouverneur de la région du Darfour et président du Mouvement de libération du Soudan, M. Minni Arko Minawi, est arrivé à Port-Soudan en provenance d'une tournée européenne en Suisse, en France et en Allemagne.

Il a indiqué que la visite comprenait des rencontres avec des responsables internationaux, des organisations humanitaires, ainsi que des intellectuels et hommes d'affaires soudanais, en plus d'une conférence à Zurich sur la situation au Soudan.

À Paris et à Berne, M. Minawi a également tenu des réunions avec des responsables et parlementaires, leur présentant les développements en cours et les invitant à visiter le Soudan.

Concernant la conférence de Berlin, il a estimé qu'elle « n'apportera rien de nouveau » et ne produira pas de résultats significatives.