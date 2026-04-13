Tunisie: Migration professionnelle - 2.500 travailleurs tunisiens attendus en France d'ici 2029

12 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Le directeur général de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration, Didier Leschi, a annoncé que près de 2.500 travailleurs tunisiens devraient rejoindre la France d'ici 2029, dans le cadre de la deuxième phase du programme THAMM+, dédiée à la migration professionnelle encadrée.

S'exprimant lors d'un entretien accordé à l'agence TAP, le responsable français a précisé que ce programme, lancé en présence des autorités tunisiennes et de l'Union européenne, vise à répondre aux besoins du marché du travail français tout en soutenant l'employabilité en Tunisie. Les secteurs ciblés incluent principalement l'agriculture, l'industrie, le transport, l'aide à la personne et la restauration où la demande de main-d'oeuvre reste élevée en France.

Le responsable a également insisté sur le concept de migration circulaire, permettant aux travailleurs d'acquérir une expérience professionnelle en France avant de revenir en Tunisie avec des compétences renforcées. Selon lui, cette approche vise à éviter la fuite des compétences et à garantir un équilibre entre les besoins des deux pays. « Il ne s'agit pas d'un processus à sens unique », a-t-il affirmé.

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Par ailleurs, Didier Leschi a mis en garde contre les risques liés à l'immigration irrégulière, soulignant que les voies légales restent privilégiées, avec plus de 20.000 titres de séjour accordés aux Tunisiens en 2025. Il a enfin insisté sur la nécessité de privilégier des parcours professionnels structurés, reposant sur l'emploi et l'intégration, afin d'éviter les situations de précarité.

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