Tunisie: L'USBG soulagée mais pas encore à l'abri - Un pas d'accompli vers le maintien

Auteurs d'un succès fort précieux aux dépens de l'ASG, les hommes de Sofiene Hidoussi ont gagné une bataille-clé dans leur lutte acharnée pour le maintien.

Attendus sur un match couperet contre l'un des principaux concurrents directs pour la survie en Ligue 1, Les «Jaune et Noir» de Ben Guerdane n'ont pas laissé passer l'occasion et ont réussi à rentrer avec les trois points de leur périlleux déplacement à Gabès. Cet exploit a non seulement mis fin à une longue série noire de huit matches sans victoire, mais a aussi déblayé le terrain dans le court chemin qui reste à faire pour éviter le purgatoire.

Certes, mathématiquement, les jeux ne sont pas encore faits en bas du classement mais le destin de l'USBG dans une saison assez mouvementée commence à s'éclaircir et à se dessiner. Il est désormais en main avec trois matches à domicile contre l'USM, l'ASS et l'EST, et deux rencontres à l'extérieur contre la JSK et le ST pour les cinq matches restants.

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L'entraîneur Hidoussi a, donc, été tout à fait heureux d'être parvenu à bien se racheter après le nul frustrant contre l'ESM. «Nous avons gagné un match important dans l'opération maintien qui a fait revenir l'optimisme et la confiance dans notre camp», a-t-il déclaré sur un ton rassurant, n'oubliant pas de souligner «le mérite de ses joueurs qui n'ont pas été paralysés par le poids de l'enjeu et qui ont su dévoiler un mental fort et des vertus de combattants pour défendre avec détermination leur avantage au score acquis au début de la seconde mi-temps».

Le génie de Bakhouche

Pourtant, avant le coup d'envoi, l'optimisme n'était pas de mise et c'était plutôt un sentiment d'angoisse et une forte pression qui prenaient le dessus. Voire une peur bleue expliquée par les nombreuses absences dans l'équipe et l'obligation faite de remanier le Onze rentrant.

Plus de 7 joueurs n'ont pas été de la partie contre l'ESM et si quelques-uns ont pu être récupérés pour le match contre l'ASG (Gazzeh, Harrabi, Oboh et Bakhouche), pas moins de cinq piliers du groupe (Mâaouani, Amri, Mcharek, Amri et Chachia) n'ont pas figuré dans la liste des vingt convoqués pour diverses raisons.

Parmi les changements forcés de dernière minute comme Daniel Oboh arrière latéral reconverti demi droit ou Wael Salhi replacé sur le couloir gauche de la défense, la titularisation du jeune Algérien, Abdelwahab Bakhouche, en attaque a été la bonne surprise du match et un coup de poker gagnant.

Le but en or qu'il a inscrit d'un joli lob du pied gauche, suite à une excellente passe dans l'intervalle de Junior Mbida, a mis aux anges ses partenaires et les a libérés de leur crispation durant toute la première mi-temps où ils se sont contentés de subir le jeu et de laisser passer l'orage. C'est ce coup de génie de Bakhouche qui a été le tournant d'une partie serrée et musclée et qui a fait basculer le sort du match au profit des «Jaune et Noir».

C'est ce but contre le cours du jeu qui a douché et mis à genoux une équipe gabésienne qui a été incapable de redresser la barre malgré ses nombreux essais au but de Raed Gazzeh qui a fait de son mieux pour défendre sa cage et préserver ce précieux avantage à la marque.

Ces changements opérés par Sofiene Hidoussi avec le retour de Gazzeh dans les buts à la place de Hammami et la confiance donnée à Bakhouche pour être le fer de lance d'une attaque qui devait sortir de son mutisme pour ouvrir la voie de la victoire salvatrice ont donc été payants. La lutte pour le maintien n'est pas pour autant finie pour l'USBG qui n'est pas définitivement à l'abri. Avec un match choc de la 27e journée à Kairouan contre la JSK qui surviendra après un duel des plus indécis contre les Bleus de Monastir.