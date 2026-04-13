Tunisie: Saisie de 62 tonnes de denrées alimentaires impropres et fermeture de 19 commerces

Des campagnes de contrôle intensives menées par l'Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires au cours des deux dernières semaines ont permis la saisie d'environ 62 tonnes de denrées alimentaires impropres à la consommation ainsi que la fermeture de 19 commerces ne respectant pas les conditions d'hygiène.

Selon un communiqué de l'Instance, ces opérations ont couvert l'ensemble de la chaîne alimentaire sur tout le territoire, avec près de 2 400 inspections réalisées par une soixantaine d'équipes quotidiennes, ciblant environ 2 200 établissements du secteur agroalimentaire. Ces contrôles ont abouti à plus de 80 infractions relevées aux règles de sécurité sanitaire, 68 opérations de saisie dans 18 gouvernorats, ainsi que l'envoi de 263 avertissements écrits.

Parmi les principales interventions, au niveau central, environ 50 tonnes de viande de volaille et de produits dérivés ont été saisies en raison de l'absence d'agrément vétérinaire et de leur état de décomposition. Ont également été confisquées 3,25 tonnes d'épices et 4,3 tonnes d'arachides contaminées par des insectes.

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Au niveau régional, 5,15 tonnes de produits alimentaires ont été saisies dans le gouvernorat du Kef, incluant des huiles végétales, de la farine et du blé concassé stockés dans de mauvaises conditions. À Jendouba, 1 147 kg de produits ont été retirés du circuit, dont du foie de boeuf congelé sans certification vétérinaire. D'autres saisies ont été enregistrées à Sousse (936,5 kg), Tunis (651,5 kg), Manouba (618 kg), Ariana (plus de 717 kg), Tozeur (515,9 kg) et Gafsa (379 kg), ainsi que dans d'autres régions.

Les produits concernés comprennent notamment des viandes de volaille d'origine inconnue ou issues d'abattages non réglementés, des viandes rouges avariées, des denrées périmées ou mal conservées, ainsi que des produits non étiquetés. Ces campagnes s'inscrivent dans une stratégie nationale visant à renforcer le contrôle de la chaîne alimentaire et à lutter contre la fraude et les atteintes à la sécurité sanitaire. L'INSSPA a appelé l'ensemble des acteurs du secteur à respecter les règles d'hygiène, notamment l'autocontrôle et les bonnes pratiques sanitaires, afin de protéger la santé des consommateurs.