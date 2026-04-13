Tunisie: Kerkennah - Des femmes de la pêche artisanale en première ligne de la transition durable

12 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Le soutien à l'autonomisation économique et sociale des femmes actives dans le secteur de la pêche traditionnelle constitue l'axe principal d'un projet mis en œuvre par l'Association Qarratane pour le développement durable, la culture et les loisirs (AKDDCL), avec le financement de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici.

Ce projet s'adresse aux femmes exerçant dans le secteur de la pêche au sein de la zone maritime et côtière protégée des îles Kerkennah, afin de renforcer leur rôle en tant qu'actrices économiques et partenaires dans la gestion durable des ressources marines. Dans ce cadre, 21 sessions de formation ont été organisées entre octobre 2025 et février 2026, au profit de 49 femmes. Ces formations ont suscité une forte participation, avec 20 bénéficiaires ayant assisté activement à plus de la moitié des sessions, ce qui reflète un niveau important d'engagement et d'implication.

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