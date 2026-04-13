Tunisie: Ligue 1/25e journée/USM-CA (0-0) - Coup d'arrêt pour les Clubistes

Abdessalem Hlaoui recale les Clubistes. Le CA a été inefficace vers la fin.

Coleader de Ligue 1, en l'absence de Hamza Khadhraoui, blessé, le CA se produisait hier au Mustapha Ben Jannet face à des Bleus qui n'ont certes pas validé depuis la 21e journée, mais qui ont le mérite d'avoir éliminé ce même adversaire clubiste en préambule de Coupe de Tunisie. Sans transition, entrons dans le vif du sujet, avec un CA qui a récupéré son axial Ben Abda, absent lors du match précédent.

Coup d'envoi du match donné par l'arbitre Hosni Naili. Les deux équipes s'engagent dans le match, sans round d'observation, avec, d'un côté, un CA qui tente de poser le jeu et de percer via des attaques placées, et, de l'autre, une USM vigilante mais qui ne manque pas de percussion en optant par jeu direct et contre éclair.

Jusqu'à la demi-heure de jeu, les deux équipes se neutralisent mais le danger est perceptible à chaque accélération clubiste, dont le latéral volant Ghaith Zaalouni est à l'origine, ainsi qu'à chaque «flambée» usémiste, là ou Fakhredinne Ben Youssef se montre particulièrement entreprenant, au moment de briser les lignes du CA.

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Ce faisant, sur les premiers temps fort de cette rencontre, retenons que Firas Chawat va buter sur le gardien Hlaoui, alors que par la suite, vers la 35', pleine course, le même Firas Chawat va profiter d'un bon ballon à l'entrée de la surface, mais il va se heurter au retour défensif des Bleus, alors que Harzi, en soutien, ne parviendra pas à redresser cette situation de jeu. On en restera là pour ce premier half marqué par le peu d'occasions de marquer, mais où rythme, intensité et intentions offensives n'ont pas manqué.

Hlaoui en sauveur

De retour de pause, le CA revient avec des visées décuplées mais l'USM, toujours à l'affût, n'attend qu'un flottement clubiste pour faire la différence. 55', le CA évolue dans la moitié de terrain adverse mais le rideau défensif des Bleus semble impénétrable, avec un grand Raed Chikhaoui et un Ousmane Diané toujours dans l'anticipation plutôt que la réaction.

Vers l'heure de jeu, sur une fulgurance des gars du Ribat, à l'entrée de la surface du CA, Mehdi Ganouni décoche après un arrêt de Chamekh, sans résultat. La minute qui suit, suite à un passement de jambes, Saidou Khan enveloppe, mais sa frappe manque de puissance. 66', Chawat et Kinzumbi ne trouveront pas, sur une percée clubiste, le bon angle.

Le CA pousse mais sans imagination ni créativité dans la construction. Il n'empêche que le CA va pousser et peser de tout son poids à partir de là, mais Hlaoui repousse devant Ben Ali à la 85', et ensuite, Chawat, de l'extérieur du pied, ne cadre pas. Sur cette action, l'arbitre VAR, Majdi Bellagha, va confirmer qu'aucune faute n'a été commise. Sur ce, 90', Bouguerra va manquer la balle du match avec un tir haut et désaxé. On en restera là pour ce match où le CA a raté le coche. Deux points de perdus. L'USM n'a pas démérité.

USM : Abdessalem Hlaoui, Rayan Azouz, Malek Miladi, Raed Chikhaoui, Ayman Ben Mohamed, Raed Bouchniba, Ousmane Diané, Youssef Herch, Yassine Amri (Salah Barhoumi), Mehdi Gannouni (Yassine Dridi), Fakhreddine Ben Youssef. CA : Mouhib Chamekh, Oussema Shili (Houssem Ben Ali), Taoufik Cherifi, Hamza Ben Abda, Ghaith Zaalouni, Moataz Zemzemi, Saidou Khan, Aymen Harzi, Bilel Ait Malek (Oussema Bouguerra), Philippe Kinzumbi (Sadok Kadida), Firas Chawat.