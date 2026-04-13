Mali: Reprise des vols humanitaires dans les régions du Nord

Au Mali, les vols humanitaires dans les régions du Nord, assurés par Unhas, le service aérien humanitaire des Nations unies, et par le CICR (Comité international de la Croix-Rouge), ont repris ce vendredi 10 avril. Ils étaient suspendus depuis le 30 mars. Après près de deux semaines d'interruption, les autorités de transition ont finalement permis aux avions humanitaires de décoller à nouveau. Les contreparties exigées demeurent floues mais relèvent essentiellement d'un aspect sécuritaire.

À Gao, à Tombouctou : les rotations des avions humanitaires ont bel et bien repris ce vendredi dans le nord du Mali. L'autorisation avait été signifiée dès jeudi 9 avril. La reprise est désormais effective. Un soulagement pour la pérennité des activités, mais les incertitudes qui planent toujours sur la séquence laissent certains interlocuteurs inquiets pour la suite.

Ni le ministère de la Défense, qui avait décidé cette interdiction, ni l'armée malienne, ni le service onusien Unhas, emprunté par de nombreuses organisations humanitaires, ni le CICR, n'ont souhaité communiquer officiellement. La suspension de près de deux semaines s'est déroulée sous les radars.

« Collecter des informations depuis le ciel »

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Selon plusieurs acteurs humanitaires, le ministère de la Défense l'avait imposée pour des motifs « opérationnels ». Des sources officielles maliennes ont évoqué des opérations militaires en cours.

D'autres sources, humanitaires et sécuritaires, ont surtout rapporté la volonté des autorités de renforcer le contrôle des équipages et du matériel transporté. « Ils soupçonnaient les avions de collecter des informations depuis le ciel », explique une source sécuritaire malienne, sans détailler davantage.

Des discussions entre les organisations humanitaires concernées et les autorités maliennes de transition ont permis de débloquer la situation, mais aucune précision n'a pu être vérifiée sur les éventuelles modifications des procédures de sécurité. Alors qu'une polémique agite le milieu humanitaire sur la création d'une nouvelle taxe à destination des ONG, plusieurs sources assurent qu'aucune contrepartie financière n'a été exigée en échange du renouvellement des autorisations de vol.