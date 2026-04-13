Bénin: Election présidentielle - Le taux de participation scruté avec attention

Près de 8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 12 avril pour choisir un successeur à Patrice Talon. Deux candidats sont en lice, le dauphin du président et ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadagni et, face à lui, Paul Hounkpè, de l'opposition dite modérée et ex-ministre de la Culture. Un scrutin marqué aussi par l'absence du parti Les Démocrates qui a vu le dossier de son candidat rejeté par la Commission électorale. La participation est l'un des enjeux de ce scrutin.

Dans l'école de Fifadji, en ce début d'après-midi, pas de files d'attente devant les classes qui servent de postes de vote, mais quelques personnes qui vont et viennent. Il y a eu un peu plus d'affluence dans le courant de la matinée, selon le témoignage de personnes présentes dans la cour.

Des électeurs venus pour élire le prochain président et choisir entre le duo du pouvoir, Romuald Wadagni ainsi que Mariam Talata et celui des FCBE, opposition dite modérée, Paul Hounkpè et Rock Hounwanou.

La participation est l'un des enjeux de ce scrutin présidentiel qui marque la fin de la présidence de Patrice Talon, dans un pays où le taux de participation a baissé au cours des dernières années. Il faut bien sûr, pour le connaître, attendre la fin du vote et les chiffres de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

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Les bureaux de vote que j'ai pu voir dans différents quartiers de Cotonou, ce dimanche matin, à Gbagamé, Akpakpa, Cadjehoun, ou encore ici à Fifadji, ont ouvert à l'heure, contrairement au double scrutin législatif et local du mois de janvier, quand certains bureaux avaient accusé parfois plusieurs heures de retard.

Les opérations de vote se déroulent en tout cas dans le calme. Le matériel est disponible et des observateurs circulent, notamment ceux de la Cédéao qui en a déployé une centaine.

Les deux candidats ont accompli leur devoir civique, dimanche matin, tout comme le président sortant, Patrice Talon. Les électeurs ont encore un peu de temps pour glisser leur bulletin dans l'urne. Sauf retard à l'ouverture, les bureaux de vote fermeront leurs portes à 16h00, heure locale, 15h00 TU.