Guinée: Un manque persistant de liquidités handicape les commerçants

12 Avril 2026
Radio France Internationale
Par Tangi Bihan

En Guinée, la crise de liquidités s'éternise. Cela fait plusieurs mois que les Guinéens peinent à retirer leur argent de leurs comptes en banque ou leurs plateformes numériques de paiement. Il y a comme une pénurie d'argent liquide, pour des raisons qui restent peu claires et ce, malgré les engagements répétés des autorités de régler le problème.

La situation a empiré ces dernières semaines. Pour espérer retirer une maigre somme, il faut faire une queue interminable devant sa banque ou bien faire le tour des commerçants qui proposent des retraits via les services de mobile money.

Yao est détendu. Il va dans une boutique du quartier de Kipé pour déposer un peu d'argent sur sa plateforme de paiement. Cette fois, il n'a pas à s'énerver pour retirer une somme de son compte, comme ça lui est arrivé plusieurs fois.

« Parfois, quand tu vas retirer ton argent sur Orange Money, le gars [ le commerçant ] te dit carrément qu'il n'y a pas de liquidités. Quand tu veux faire un dépôt, on prend ton argent, mais quand tu veux faire un retrait, (tu ne peux pas). Comme on ne connaît pas le circuit, on les accuse, mais ils nous ont fait comprendre que même à la banque ils ne peuvent pas sortir de l'argent de la banque », explique-t-il.

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« C'est compliqué »

Alpha Oumar Diallo, un commerçant du quartier, le confirme. Avant sa réserve de cash était abondée par des intermédiaires que les banques fournissaient. Mais, depuis quelques temps, plus d'argent ! Alors Alpha Oumar se débrouille comme il peut pour satisfaire ses clients, en jonglant entre la caisse de son épicerie et les services de mobile money.

« Les petites liquidités que je gagne avec les clients, c'est avec ça que je peux faire les retraits [sur Orange Money] pour satisfaire certains clients. Parce que c'est très difficile. Les gens, ils viennent, ils sont inquiets, ils veulent du cash, il n'y en a pas... c'est compliqué », raconte-t-il.

Cependant, il a rarement assez d'argent dans sa caisse pour fournir des sommes conséquentes : « Une grande somme qui dépasse 1 million, à l'heure actuelle c'est impossible, c'est carrément impossible. »

Un million de francs guinéens, c'est l'équivalent de 100 euros. À l'heure actuelle, il est difficile, pour un particulier, à Conakry, d'espérer obtenir plus.

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