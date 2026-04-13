Cote d'Ivoire: Le pays s'équipe d'un premier laboratoire d'analyse d'ADN

En Côte d'Ivoire, il est désormais possible d'effectuer des tests dans un laboratoire public. Ce laboratoire est fonctionnel depuis le 1eᣴ novembre 2025. Il se situe au Vitib, une zone industrielle dédiée aux entreprises des TIC (Technologies de l'information et de la communication), à l'entrée de la ville de Grand-Bassam.

Tout démarre dans la salle propre. C'est une pièce sécurisée où chaque échantillon d'ADN subit une première analyse.

« Nous avons reçu des pièces à conviction qui sont provenues d'une scène de crime. Nous avons reçu des supports différents : des tissus, des écouvillons, des débris de peinture, des morceaux de matelas... pour justement pouvoir identifier les personnes qui étaient sur la scène du crime », indique le professeur David Téa Okou, directeur du laboratoire.

Puis l'ADN est amplifié et passé au crible dans l'analyseur génétique. Cette machine permet d'établir le profil de chaque individu, des travaux conduits par Imrane, un jeune technicien passionné de biochimie.

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« Nous avions déjà les bases théoriques, mais la pratique de l'examen, c'est au laboratoire ici, avant de commencer, que nous avons suivi une formation et c'est ce qui nous a permis de pouvoir réaliser les tests aujourd'hui », explique Imrane.

Ce laboratoire a ouvert le 1eᣴ novembre dernier. Une grande partie de la demande concerne des tests de paternité. Jusque-là, ces analyses étaient coûteuses car effectuées à l'étranger.

« Ici, les coûts fluctuent à partir de 350 000 [FCFA]. Donc, il n'est plus nécessaire d'envoyer les échantillons à l'étranger parce que c'est fait sur place pour répondre aux besoins de la population et aussi aux besoins, en termes de criminalité », précise le professeur David Téa Okou.

Sur le plan de la recherche, ce laboratoire permet de recueillir des informations sur le patrimoine génétique des Africains, un domaine encore peu exploré.