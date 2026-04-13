La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) a annoncé qu'elle procédera à l'achèvement de travaux de maintenance nécessaires et à l'entretien de la station de dessalement d'eau de mer de Zarzis, dans le gouvernorat de Gabès, durant la période allant du 13 au 23 avril 2026. Ces travaux entraîneront des perturbations dans l'approvisionnement en eau potable dans les gouvernorats de Gabès, Médenine et Tataouine.

Dans son communiqué publié samedi, la société a précisé que ces interventions visent à entretenir la deuxième ligne de production de l'usine, qui représente 50 % de sa capacité de production, après la réussite de la maintenance de la première ligne et sa remise en service à pleine capacité. Cette station constitue la principale source d'approvisionnement en eau des régions du sud-est.

Les perturbations concerneront notamment les délégations de Gabès Sud et Mareth dans le gouvernorat de Gabès, celles de Tataouine Nord, Tataouine Sud et Remada dans le gouvernorat de Tataouine, ainsi que les délégations de Médenine Nord, Médenine Sud, Zarzis et Sidi Makhlouf dans le gouvernorat de Médenine. Dans ce contexte, la SONEDE a appelé ses clients dans les zones concernées à rationaliser leur consommation d'eau pendant toute la durée des travaux, selon le communiqué.