Afrique: Championnats d'Afrique de judo à Nairobi - 11 athlètes tunisiens au rendez-vous

12 Avril 2026
La Presse (Tunis)

La Tunisie participera aux Championnats d'Afrique de judo seniors, organisés à Nairobi du 23 au 26 avril 2026, avec une délégation de 11 athlètes composée de 8 filles et 3 garçons, selon la Fédération tunisienne de judo.

La sélection féminine comprend Oumayma Bedioui et Nourjess Hedhaji en moins de 48 kg, Rahma Tayebi en moins de 52 kg, Mariam Jomaa en moins de 57 kg, Maram Jomaa en moins de 63 kg, Arij Akrab en moins de 78 kg, ainsi que Siwar Zouaoui et Zeinab Trodii en plus de 78 kg. Chez les hommes, la Tunisie sera représentée par Alaeddine Ben Chebli en moins de 73 kg, Abdelaziz Ben Ammar en moins de 90 kg et Kais Ben Ghriss en moins de 100 kg.

La compétition inclura les épreuves individuelles et par équipes mixtes. Pour cette dernière, la Tunisie comptera sur Ben Chebli, Ben Ammar et Ben Ghriss chez les hommes, tandis que la sélection féminine sera finalisée ultérieurement. La préparation a été marquée par plusieurs stages, notamment à Aïn Draham en février et mars, ainsi qu'un stage des féminines en Allemagne et des masculins en Hongrie début avril. Le groupe poursuivra sa préparation en regroupement à partir du 14 avril à la salle de judo d'El Menzah jusqu'au 18 avril, avant de s'envoler pour Nairobi le 20 avril.

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