Tanzanie: Ligue 1 - Neuf mois après, le Tanzanien Samatta marque enfin son premier but en France

L'attaquant tanzanien du Havre Ally Samatta a inscrit son premier but en France ce dimanche contre Nice dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1 après une quête de 22 matchs. Inconnu en France, Samatta s'est fait un nom en Afrique et en Belgique avant de devenir une légende en Afrique de l'Est et surtout dans son pays, la Tanzanie.

Il a mis du temps, beaucoup de temps, avant de se faire remarquer et faire honneur à son statut d'attaquant. Mbwana Ally Samatta a enfin marqué son premier but dans le championnat de France ce dimanche après-midi face à Nice, après 22 matchs avec le Havre qu'il a rejoint en juillet dernier. C'est long pour un joueur qui a bâti sa réputation sur sa capacité à faire trembler les filets et qui était fortement convoité par l'Olympique de Marseille il y a neuf ans.

S'il a débarqué, à 32 ans, quasiment dans l'anonymat dans le club du Havre, le premier Tanzanien de l'histoire à évoluer dans le championnat de Ligue 1, est loin d'être un inconnu en Afrique et même chez les voisins belges. C'est justement dans le Plat pays qu'il s'est révélé dans le club de Genk avec qui il remporte un championnat et une Supercoupe de Belgique et surtout inscrit 75 buts toutes compétitions confondues en quatre saisons.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avant la Belgique, Ally Samatta, né à Mbagala, l'un des quartiers les plus pauvres de Dar es Salam, a été formé à l'African Lyon avant de signer son premier contrat pro au Simba SC. C'est là que l'un des cadors du continent, le club congolais du TP Mazembe vient, le chercher pour renforcer son attaque.

Toujours premier...

À Lubumbashi, l'attaquant d'1,83 m prend de l'épaisseur, devient leader de la formation congolaise qu'il mène au sacre en Ligue des champions africaine en 2015 en terminant meilleur buteur de la compétition. Une performance qui lui permet de devenir le premier et seul Tanzanien, à remporter le trophée du meilleur joueur africain évoluant en Afrique lors de CAF awards de 2015.

Avec Ally Samatta, c'est une histoire de « premier ». Premier Tanzanien à décrocher le Soulier d'ébène, récompensant le meilleur footballeur africain ou d'origine africaine évoluant en Belgique, il sera également le premier joueur de son pays à jouer en Premier League anglaise. En janvier 2020, il découvre en effet l'Angleterre avec Aston Villa, mais n'y passe que six mois en inscrivant que deux buts.

Mais c'est un an auparavant qu'il réussit avec sa sélection la plus grande performance de l'histoire du football tanzanien : la première qualification à la CAN 2019. Et comme il est le principal « écrivain » de l'histoire du foot tanzanien, Samatta réalise une passe décisive et inscrit un but lors de la deuxième journée en match de pour contre le Kenya (2-3).

Aujourd'hui, Mbwana, qui signifie maître en swahili, a certainement une derrière chose à accomplir avec les Taïfa star pour assoir un peu plus sa légende : devenir le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Avec 22 réalisations, il est à trois longueurs des 25 buts de Mirisho Ngasa. Une question de temps...