Madagascar: Approvisionnement en carburant - Les pétroliers annoncent l'arrivée d'un tanker

Un tanker de carburant est attendu ce lundi 13 avril à Toamasina, annonce le GPM. Cette arrivée devrait contribuer à réduire les pénuries dans les stations-service du pays.

Le Groupement pétrolier de Madagascar annonce l'arrivée du bateau transportant les cargaisons de carburant. «Un navire est attendu ce lundi 13 avril à Toamasina. Il arrivera vers 9 heures du matin», a déclaré, samedi, Freddie Mahazoasy, secrétaire général du Groupement pétrolier de Madagascar (GPM), en montrant les documents confirmant l'arrivée du navire.

Toutes les mesures seront prises pour accélérer la mise à disposition de ces carburants aux usagers. Selon une note de rappel de l'Agence portuaire maritime et fluviale (APMF) adressée aux usagers portuaires, une réquisition pourrait être envisagée afin de donner la priorité d'accostage à ce navire, en cette période d'urgence énergétique. « Dès l'arrivée du navire, tout sera mis en oeuvre pour accélérer les opérations de déchargement du carburant, qui sera ensuite rapidement acheminé vers Antananarivo avant d'être distribué dans l'ensemble du pays », poursuit le GPM.

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L'arrivée de ces cargaisons constitue une aubaine. Ce week-end, plusieurs stations-service dans tout le pays, notamment à Fianarantsoa, Antsirabe, Ambositra et Antananarivo, étaient à court d'essence.

Limitation

Celles qui en disposaient étaient limitées à l'approvisionnement des véhicules uniquement. L'approvisionnement en contenant mobile étant interdit. Beaucoup s'en plaignent. «Cette situation nous pénalise fortement, car nous utilisons des groupes électrogènes faute d'électricité à Andranomafana. Nous ne pouvons plus faire fonctionner les motopompes, et les cultures risquent de mourir, d'autant que la saison des pluies est déjà terminée», lance un habitant de Vakinankaratra.

Le GPM affirme par ailleurs la limitation de la distribution d'essence. «La quantité de sans-plomb qui peut être consommée est encadrée afin de prévenir les risques de pénurie. Il est également formellement interdit de stocker ou d'accumuler du carburant, une pratique jugée dangereuse pour la sécurité de tous», souligne le secrétaire général du GPM. Il a tenu à rassurer les consommateurs à travers l'île qu'ils n'ont aucune raison de s'inquiéter : «l'approvisionnement en carburant se poursuit normalement à l'heure actuelle.», indique la source.