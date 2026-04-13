Madagascar: Rugby à XV - Top 12 - Le CRAI arrache la victoire

Dans une ambiance électrique, le CRAI Ambalavao a validé son billet pour les demi-finales du Top 20 à l'issue d'un quart de finale au scénario renversant.

Le quart de finale du championnat de Madagascar élite fédérale 2 a tenu toutes ses promesses. Le CRAI Ambalavao s'est qualifié pour le dernier carré du Top 20 au terme d'un affrontement disputé face au SOE Stade. Les joueurs d'Ambalavao se sont imposés 53-47 après prolongation, au terme d'un match particulièrement engagé. Au coup de sifflet final, l'expérience du CRAI a fait la différence.

Dès le coup d'envoi, donné à 12 h 48, le SOE Stade ouvre le score sur pénalité (3-0, 3e). Le CRAI réagit immédiatement et égalise dans la foulée (3-3, 4e).

La rencontre est brièvement interrompue après la blessure d'un joueur d'Ambalavao, évacué vers l'hôpital par ambulance, avant que le CRAI ne prenne progressivement le dessus. Profitant de l'indiscipline adverse, les rugbymen d'Ambalavao inscrivent deux essais de pénalité (17-3, 22e), puis creusent l'écart grâce à un jeu structuré. Malgré un sursaut du Stade, qui profite d'un carton jaune adverse pour marquer (8-17, 27e), le CRAI accentue son avance et mène largement à la pause (29-8).

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Prolongation cruelle pour le SOE

Au retour des vestiaires, la dynamique s'inverse. Revigorés, les joueurs du SOE Stade haussent le rythme et multiplient les offensives. Ils réduisent d'abord l'écart (15-29, 43e), avant de répondre aux initiatives d'Ambalavao. Le CRAI semble garder le contrôle (41-22, 59e), mais le SOE Stade poursuit ses efforts.

Portés par leur public, les joueurs du Stade de l'Emyrne enclenchent une remontée avec trois essais en fin de match (63e, 74e, 78e) pour revenir à hauteur (41-41). Cette égalisation en fin de rencontre envoie les deux équipes en prolongation.

La tension monte encore d'un cran. Le SOE Stade prend pour la première fois l'avantage sur pénalité (44-41, 87e), puis maintient la pression. Dans la seconde période des prolongations, les deux équipes se répondent coup pour coup : essai du Stade, puis réponse immédiate du CRAI (46-44, 93e), avant qu'une pénalité longue distance ne redonne l'avantage aux Stadistes (47-46, 96e).

Alors que la victoire semble tendre les bras au SOE, une erreur de gestion dans les dernières secondes va tout faire basculer. En dégageant le ballon au lieu de le conserver, les Stadistes offrent une ultime occasion à CRAI. Opportunistes, les joueurs d'Ambalavao récupèrent et inscrivent l'essai de la victoire (53-47), validant leur qualification pour le dernier carré.

« On a eu chaud. L'essentiel reste la victoire. Mes joueurs ont cru le match plié, cela a failli nous coûter cher », reconnaît Alain Andriamihaja, entraîneur du CRAI, saluant aussi la combativité adverse. Du côté du SOE Stade, la déception est immense. «Mes joueurs ont tout donné. Certaines décisions arbitrales sont discutables et nous ont pénalisés», regrette Germain Ravolomaso. Au terme d'un duel digne d'une finale, le CRAI s'en sort de justesse et confirme ses ambitions, tandis que le SOE Stade quitte la compétition avec les honneurs, après avoir frôlé l'exploit.