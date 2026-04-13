Madagascar: Football - PFL - Première défaite de Disciples FC

Deux clubs de plus, en l'occurrence Elgeco Plus et Ajesaia, rejoignent Cosfa et Disciples FC en Play-offs. En déplacement, ce dernier s'est incliné devant Uscafoot sur sa pelouse, hier.

Première défaite. Disciples FC encaisse sa première défaite après un parcours sans faute de huit victoires et trois matchs nuls. C'était un exploit pour Uscafoot, l'unique équipe qui a pu s'imposer contre le leader intouchable de la conférence Sud. L'équipe de la Commune urbaine d'Antananarivo a défait sur sa pelouse par 1 but à 0 Disciples FC, dimanche au stade d'Alarobia.

Le match a été très disputé. Les deux formations ont enregistré au moins deux occasions chacune lors de la première période. L'arbitre a sifflé un penalty à cinq minutes de la fin de la première période en faveur de l'équipe de Vakinankaratra suite à une faute sur le défenseur Donga. Le tir du meilleur buteur du championnat, Fabrice, auteur de dix réalisations, a toutefois été repoussé par le gardien de but Madison.

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Les hommes de l'ancien capitaine des Scorpions, Mamisoa Razafindrakoto, ont imposé leur jeu au retour des vestiaires et ont eu deux occasions nettes ratées. La tentative de la tête de Fabrice a été captée par le portier de l'Uscafoot (68e). Le club champion de Madagascar en 2024 a poursuivi sa pression. La frappe en puissance de Yves sur le côté droit a heurté le poteau (25e). Cinq minutes plus tard, l'équipe hôte a marqué son but en contre-attaque, grâce à un tir en force à 40 m du pied droit de Dina qui venait d'entrer en jeu, en cours de la deuxième mi-temps (74e).

Qualifiés

Ce week-end a également été marqué par la qualification de deux équipes supplémentaires pour les quarts de finale. Disciples FC de la conférence Sud et Cosfa dans le Nord avaient été les premiers qualifiés. Elgeco Plus vient de valider, lui aussi, son ticket pour les Play-offs dans la conférence Sud et Ajesaia dans la conférence Nord.

L'équipe championne en titre a battu de justesse sur sa pelouse samedi Cospn par 3 à 2. Les hommes du coach Oelison « Careca » Rafanomezantsoa ont mené 2 à 1 à la pause. Les Policiers ont ouvert le score dès la 4e minute, signé Safidy. Zola a inscrit le but de l'égalisation (20e) puis Mamisoa a ajouté un deuxième à la 28e minute. Zola a réalisé un doublé durant la rencontre, son deuxième et neuvième but du championnat ont été marqués à la 59e minute. Nantenaina a réduit l'écart à la 61e.

Dans la conférence Nord, malgré le match nul 2 partout entre le dauphin Ajesaia et le leader Cosfa, l'équipe d'Antanikatsaka a elle aussi composté son billet pour les Play-offs. Le Barea Chan, Toky, a signé un doublé (18e, 59e) pour les Militaires, tandis que Miary (27e) et Coco (75e) ont été les buteurs de l'Ajesaia. La bataille pour les 3e et 4e places des deux conférences se poursuit durant les deux dernières journées de la phase de groupes.