Ile Maurice: Temps mi-couvert avec averses localisées

13 Avril 2026
L'Express (Port Louis)

Le bulletin émis à 04h30 ce lundi indique qu'un vent léger souffle sur la région, avec quelques nuages venant de l'est.

La matinée sera mi-couverte avec des ondées occasionnelles à l'est, au nord et sur les hauteurs. Dans l'après-midi, des développements nuageux sont attendus à l'ouest et sur le plateau central, accompagnés d'averses localisées, parfois modérées.

Les températures maximales varieront entre 26 et 28°C sur les terrains élevés et entre 30 et 33°C sur le littoral, tandis que les minimales oscilleront entre 19 et 25°C.

Le vent soufflera de l'est à environ 15 km/h, devenant variable durant la nuit. La mer sera agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest atteignant environ 2 mètres.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.