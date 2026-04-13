Ile Maurice: Temps mi-couvert avec averses localisées

Le bulletin émis à 04h30 ce lundi indique qu'un vent léger souffle sur la région, avec quelques nuages venant de l'est.

La matinée sera mi-couverte avec des ondées occasionnelles à l'est, au nord et sur les hauteurs. Dans l'après-midi, des développements nuageux sont attendus à l'ouest et sur le plateau central, accompagnés d'averses localisées, parfois modérées.

Les températures maximales varieront entre 26 et 28°C sur les terrains élevés et entre 30 et 33°C sur le littoral, tandis que les minimales oscilleront entre 19 et 25°C.

Le vent soufflera de l'est à environ 15 km/h, devenant variable durant la nuit. La mer sera agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest atteignant environ 2 mètres.