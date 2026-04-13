Afrique Centrale: Faux billets à Kye-Ossi - 150 millions Fcfa saisis à la frontière des trois pays

150 millions FCFA en fausse monnaie neutralisés en une opération

Un seul suspect, un seul coup de filet, mais un résultat massif. À Kye-Ossi, point de convergence entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale, les forces de sécurité ont démantelé un réseau de faux billets dont le stock estimé atteignait 150 millions de francs CFA. Une prise qui révèle l'ampleur réelle du grand banditisme transfrontalier dans cette zone.

Ce qui s'est passé à Kye-Ossi

La gendarmerie nationale camerounaise, appuyée par le bataillon d'infanterie motorisé d'Ambam, a mené une opération sécuritaire dans la localité de Kye-Ossi, dans le département de la Vallée du Ntem, région du Sud. Le dispositif militaro-policier déployé cible une zone géographique stratégique : le tripoint frontalier Cameroun-Gabon-Guinée équatoriale.

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Le bilan de l'opération est triple. Un présumé trafiquant a été interpellé. Du chanvre indien a été saisi. Et surtout, des faux billets estimés à 150 millions FCFA ont été récupérés. Le suspect a été présenté devant les juridictions compétentes de la Vallée du Ntem, marquant l'entrée du dossier dans la phase judiciaire.

Pourquoi Kye-Ossi est un point névralgique du trafic transfrontalier

Kye-Ossi n'est pas un nom inconnu des services de sécurité de la sous-région. Cette ville-marché concentre une intense activité commerciale informelle, alimentée par la proximité immédiate de trois États aux monnaies, législations douanières et capacités de contrôle différentes. Cette configuration géographique crée structurellement des angles morts que les réseaux criminels exploitent.

Le trafic de faux billets en Afrique centrale se définit comme la fabrication, l'importation et la mise en circulation de monnaie contrefaite dans des zones à faible densité de contrôle bancaire. Kye-Ossi cumule tous les facteurs de vulnérabilité : marché à fort volume d'espèces, porosité des frontières, pluralité des devises circulantes, et flux de marchandises difficiles à tracer.

Le chanvre indien saisi dans la même opération n'est pas accessoire. Il confirme le profil polyvalent du réseau démantelé : les organisations criminelles transfrontalières diversifient systématiquement leurs activités pour mutualiser les risques et maximiser les revenus.

Comment fonctionne ce type de réseau dans une zone tri-frontalière

Le blanchiment d'argent transfrontalier dans les zones de confluence comme Kye-Ossi repose sur un mécanisme précis. Les faux billets sont produits hors du territoire camerounais, introduits via des circuits commerciaux légaux ou semi-légaux, puis écoulés dans des transactions en espèces sur des marchés à fort volume. La frontière joue un rôle d'amortisseur : elle complique la traçabilité et dilue les juridictions.

La valeur symbolique de 150 millions FCFA en fausse monnaie dépasse le montant nominal. Un tel stock, mis en circulation progressivement, peut déstabiliser la confiance dans les transactions locales, pénaliser les commerçants qui ne disposent pas d'outils de détection, et éroder la liquidité réelle d'une économie déjà largement informelle.

L'implication du bataillon d'infanterie motorisé d'Ambam une unité militaire, non civile signale que cette opération n'était pas un contrôle de routine. Elle relevait d'un renseignement préalable et d'une planification coordonnée entre forces de défense et de sécurité.

Sécuriser la frontière et crédibiliser la réponse institutionnelle

Les opérations coordonnées entre gendarmerie et armée à Kye-Ossi démontrent une capacité d'intervention que certains réseaux pouvaient sous-estimer. L'effet dissuasif dépendra toutefois de la régularité de ces opérations et de la fermeté du traitement judiciaire du suspect interpellé.

La CEMAC Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale dispose d'instruments de coopération policière et douanière qui restent sous-utilisés dans des zones comme la Vallée du Ntem. Tant que les trois États frontaliers n'harmonisent pas leurs protocoles de surveillance, les réseaux criminels continueront d'exploiter les interstices.

La question du grand banditisme transfrontalier au Cameroun ne se résoudra pas opération par opération. Elle appelle une architecture de coopération sous-régionale plus robuste.

Un coup de filet réussi, mais un combat structurel qui commence

150 millions FCFA saisis, un suspect devant la justice, une zone frontière sous surveillance renforcée. Le bilan est concret. Mais la géographie de Kye-Ossi ne change pas : trois frontières, trois souverainetés, un seul marché criminel.

La vraie question que pose ce coup de filet est celle-ci : combien d'opérations similaires faudra-t-il avant qu'une réponse sous-régionale structurée vienne compléter l'action des forces nationales ?