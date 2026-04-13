Tunisie: Oumayma Ben Hamza à l'AGORA - Un éden d'avant la chute

Au début était la rouille. Insidieuse, étale, diffractée, envahissante, incontrôlée et incontrôlable, inquiétante dans son absence de limites.

Nous, commun des mortels, nous y aurions vu ....des taches d'humidité peut-être, ou un peu de salpêtre. Qui es-tu Oumayma? Tu apparais comme une comète, timide et lumineuse à la fois, toute en ombres et en coups d'éclat. Tu nous invites à traverser le miroir, et nous entraînes à ta suite dans un étrange univers liquide et onirique. Un éden où cohabitent, en bonne intelligence semble-t-il, humains, animaux et végétaux Artiste curieuse, ouverte aux multiples sollicitations, soucieuse d'expérimenter diverses techniques, évoluant dans des univers parallèles, veux-tu te présenter et résumer ton parcours pour nos amis

Au début était la rouille. Insidieuse, étale, diffractée, envahissante, incontrôlée et incontrôlable, inquiétante dans son absence de limites. Nous, commun des mortels, nous y aurions vu... des taches d'humidité peut-être, ou un peu de salpêtre. Toi, Oumayama, tu y as trouvé un portail, un miroir à traverser, un univers à découvrir. Et à nous offrir. Dans cette exposition, tu nous plonges dans un univers végétal, aquatique, un éden d'avant la chute, où tout est remis en question : les lois de la pesanteur, la séparation du végétal et de l'animal et la notion même de l'humain.

Certes, il est présent dans ce personnage récurrent que l'on rencontre, petite fille sage omniprésente. Mais comme les plantes, elle s'est adaptée à cet environnement que tu lui crées : pas de bras, inutiles, mais de longues jambes. Et des plumes. Est-ce pour fuir, s'envoler, ou mieux nous rencontrer. Qui est-elle et qui annonce-t-elle ? Est-elle ton double ? Quels sentiments, quelles émotions, quelles découvertes souhaites-tu nous faire partager ?

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Tu dis que c'est dans un entre- deux, au sortir du sommeil, à l'orée de l'éveil que te vient l'inspiration, que se dessine ton univers, que se constituent tes personnages. Sommes- nous dans tes rêves éveillés ? Et sont-ils toujours roses ? Tes personnages sont-ils des amis ou des ennemis ? Tu as suivi une formation classique de peintre. Mais ta mère était brodeuse, et l'univers du textile ne t'était pas étranger. Tu expérimentes, semble-t-il, de nouvelles techniques entre la broderie et la tapisserie. Tu veux bien nous en parler ?

Tu as déjà exposé dans différentes galeries, mais toujours en groupe. Cette première exposition personnelle est une expérience et une approche différente. Un programme de visites et de talks a été organisé, et tu animes un atelier de broderie cependant que le catalogue est un livre à colorier pour adultes, conçu comme « un espace ouvert qui invite à l'éveil ». L'expérience est nouvelle, originale, immersive. Comment s'est-elle inventée ? Je pense que je vais sortir de la seule interview d'Oumayma et demander à la personne qui l'a accompagnée en poèmes de nous parler de cette collaboration.