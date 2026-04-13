Tunisie: Fin des tampons sur les passeports - Ce qui change pour les voyageurs tunisiens en Europe

L'espace européen s'apprête à tourner une page majeure dans la gestion de ses frontières avec la mise en place progressive du système numérique d'entrée et de sortie, connu sous le nom d'Entry/Exit System (EES), qui remplacera le tampon manuel apposé sur les passeports des voyageurs non européens, dont les Tunisiens.

Ce changement concerne l'ensemble des frontières extérieures de Schengen Area, dans le cadre d'une modernisation coordonnée par l'European Union. Il marque une transformation profonde du contrôle migratoire, avec une bascule vers une gestion entièrement numérique des entrées et sorties. Le nouveau dispositif, appelé Entry/Exit System, enregistrera automatiquement les données des voyageurs ressortissants de pays tiers lors de leur passage aux frontières extérieures de l'espace Schengen.

Concrètement, les autorités ne tamponneront plus les passeports. Les informations seront enregistrées électroniquement : identité, numéro de document de voyage, empreintes biométriques, ainsi que les dates d'entrée et de sortie.

Quels voyageurs sont concernés ?

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Le système s'appliquera à tous les ressortissants de pays hors Union européenne effectuant des séjours de courte durée (généralement jusqu'à 90 jours sur une période de 180 jours). Les voyageurs tunisiens seront donc directement concernés, notamment ceux se rendant en France ou dans d'autres pays de l'espace Schengen pour le tourisme, les études de courte durée ou les voyages professionnels.

Le déploiement du système se fera progressivement aux frontières extérieures des États membres. Certains points d'entrée pourraient continuer temporairement à utiliser les tampons pendant une phase de transition, le temps que l'ensemble des infrastructures numériques soit pleinement opérationnel. À terme, les voyageurs tunisiens pourraient constater plusieurs changements : disparition du tampon physique sur le passeport, contrôles plus automatisés et numériques, meilleure traçabilité des séjours dans l'espace Schengen et contrôles biométriques renforcés aux frontières.

Les autorités européennes présentent ce dispositif comme un outil visant à améliorer la sécurité, réduire les fraudes liées aux dépassements de séjour et moderniser la gestion des frontières. Cette réforme s'inscrit dans une tendance plus large de digitalisation des contrôles migratoires en Europe. Elle marque la fin progressive d'un système vieux de plusieurs décennies, au profit d'une gestion centralisée et automatisée des flux de voyageurs.