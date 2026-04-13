Tunisie: Nouvel ouvrage du colonel Boubaker Ben Kraïem - « Regards croisés d'un patriote tunisien »

À l'occasion de la publication de son ouvrage en deux tomes Regards croisés d'un patriote tunisien, le colonel Boubaker Ben Kraïem, issu de la première promotion de l'armée de la Tunisie indépendante et cofondateur de l'Association des anciens de l'Institut de défense nationale, livre un témoignage nourri par une longue expérience au service de la patrie.

Présenté lors de l'assemblée générale de l'association tenue à Tunis, cet ouvrage revient sur un parcours fait d'engagement, de réflexion et de fidélité aux valeurs nationales, et s'inscrit comme le prolongement naturel d'une vie consacrée à la patrie. Depuis fort longtemps, il nourrit un goût prononcé pour les lettres, la littérature et la lecture.

Très tôt, il s'est naturellement tourné vers cet univers de réflexion et de pensée, où les mots sont porteurs de sens, de profondeur et de vérité. Cet attrait pour l'écrit ne l'a jamais quitté. Il a accompagné son parcours, nourri sa réflexion et renforcé en lui le besoin de comprendre, d'observer et, parfois, de transmettre.

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Il s'agit ici non pas d'un témoignage se rapportant à un homme de lettres, mais de celui d'un ancien militaire. Plus précisément du colonel Boubaker Ben Kraïem, issu de la première promotion de l'armée de la Tunisie indépendante, la «Promotion Bourguiba», et l'un des fondateurs de l'Association des anciens de l'institut de défense nationale (Aaidn).

À l'occasion de la publication de son ouvrage «Regards croisés d'un patriote tunisien», et en présence d'anciens militaires, de membres de l'Aaidn, ainsi que de sa famille, une séance a été consacrée à la présentation de ce nouvel ouvrage, en marge de l'assemblée générale ordinaire de l'Aaidn, organisée à Tunis hier samedi, 11 avril.

Un témoignage entre devoir, mémoire et réflexion

«Si j'ai commencé à écrire des articles, ce ne fut ni par recherche de notoriété ni par simple goût de l'expression. Je l'ai fait parce que à un certain moment donné, il m'a paru nécessaire de coucher sur le papier un certain nombre d'idées, de réflexions, de convictions et de regards forgés par l'expérience, par le devoir, par les responsabilités exercées et par l'attachement profond que j'ai toujours porté à mon pays», déclare l'auteur.

Pour lui, écrire a été «une manière de prolonger autrement l'engagement». Il présente son ouvrage comme le prolongement naturel d'un long parcours au service de la patrie, marqué par l'expérience du terrain, du commandement et de l'action publique. L'auteur explique ressentir «le besoin de partager ce que l'on a vu, ce que l'on a compris» et affirme que l'écriture est devenue pour lui «un devoir de témoignage et un acte de fidélité à des valeurs fondamentales».

Les textes réunis dans ce recueil abordent des thèmes variés, allant des préoccupations de la vie quotidienne aux grandes questions de patriotisme, de mémoire nationale, de défense de la patrie et de développement du pays. Il y évoque également son attachement particulier au Sud tunisien et à ses potentialités, issues de son expérience de terrain.

L'auteur précise avoir voulu porter «un regard sincère sur la Tunisie, sur son histoire, sur ses épreuves, sur ses ressources», tout en rappelant les devoirs envers elle. Pour lui, «servir son pays ne se limite pas à l'action immédiate», mais consiste aussi à réfléchir à son avenir, préserver sa mémoire et transmettre les leçons de l'expérience. Cet ouvrage est ainsi présenté comme le prolongement d'une vie de service, vécue «avec dignité, avec honneur et avec dévouement». L'objectif n'est pas d'apporter des réponses définitives, mais d'offrir «une parole sincère» et un témoignage destiné à nourrir la réflexion.

L'auteur espère que ces écrits contribueront à rappeler certaines valeurs essentielles et à transmettre aux jeunes générations le sens de l'engagement, du service et de l'amour de la patrie, donnant ainsi tout son sens à cette publication

Reconnaissance unanime de la famille et des compagnons de route

La fierté est également partagée au sein de la famille, notamment par sa fille. S'exprimant à cette occasion, Selma a rendu un hommage émouvant à son père : «Lorsque nous lisons tes textes ou parcourons tes mots, il y a toujours quelque chose de profondément marquant : ce sens aigu du devoir, cet attachement à la Tunisie, cette fidélité aux valeurs essentielles, et surtout cette volonté de transmettre, de laisser une empreinte significative et de construire une mémoire vivante».

Plusieurs de ses compagnons de route se sont succédé au micro pour souligner la grandeur d'âme de cet homme, saluant unanimement ses qualités humaines et professionnelles. Parmi eux, l'ancien général Habib Ammar qui a tenu à lui rendre un hommage appuyé, mettant en avant la solidité de ses convictions, la droiture de sa conduite ainsi que sa loyauté constante envers la patrie. Tous ont insisté sur le respect qu'il inspire, tant par la rigueur de son parcours que par son engagement indéfectible au service du pays.

Genèse de l'ouvrage

Rendant hommage à l'auteur de ce nouvel ouvrage, la vice-présidente de l'Aaidn Houda Bizid-Blaiech, a tenu à rappeler que tout a commencé par de simples SMS envoyés par le colonel, l'informant de la publication de ses articles dans le journal La Presse et dans d'autres médias. Au fil de ces lectures, elle a découvert la richesse de ses écrits, la profondeur de ses analyses et la rigueur de sa pensée. Elle a alors proposé au comité directeur de les réunir en un ouvrage, proposition adoptée à l'unanimité. Ce qui paraissait simple au départ, s'est cependant transformé en un véritable défi eu égard à la plume prolifique du colonel.

Pour la couverture, explique-telle, le colonel a choisi une photo qui lui est chère .Celle d'un jeune officier en uniforme dans le désert, à dos de chameau, symbole de son parcours, de ses racines sahariennes jusqu'à son engagement intellectuel et citoyen. Cet ouvrage constitue un hommage à un «veilleur de la République» qui a quitté l'armée à l'âge de 48 ans. «Si l'officier a rendu le sabre, le soldat n'a jamais déserté, il a continué à construire, protéger et défendre la République, la nation tunisienne et ses valeurs».

Dans ses écrits, il ne se contente pas de raconter l'histoire. Il l'interroge, l'analyse et la déconstruit. On y perçoit à la fois sa fierté face à la naissance de la République et de l'armée, mais aussi sa douleur et son indignation devant une révolution qu'il juge porteuse d'espoirs contrariés et d'occasions manquées, dévoile-t-elle.

Nous vous invitons à découvrir cet ouvrage en deux tomes, signé par un haut gradé de l'armée tunisienne, reconnu pour sa rigueur intellectuelle et son sens aigu du devoir. Chevalier de l'Ordre de l'indépendance et commandeur de l'Ordre de la République, il est également décoré de la médaille militaire ainsi que de la médaille des Nations unies.