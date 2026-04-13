Tunisie: Où est passé le beurre au pays ? Les dessous d'une disparition silencieuse

opinion

Depuis plusieurs mois, le beurre est devenu un produit de plus en plus difficile à trouver dans les grandes surfaces et commerces de proximité en Tunisie. Dans certaines enseignes, les rayons sont fréquemment vides ou ne proposent que de très faibles quantités, souvent limitées à une seule tablette par client. Une situation qui interroge les consommateurs : où est passé le beurre ?

Dans les faits, la pénurie ne se limite plus à un simple déséquilibre ponctuel entre l'offre et la demande. Le beurre semble désormais s'installer dans une logique de rareté prolongée, alimentant à la fois frustration, spéculation et comportements d'achat précipités.

Un produit devenu rare et rationné

Dans plusieurs grandes surfaces, les consommateurs constatent une disponibilité irrégulière du beurre, principalement en formats de 100 grammes, tandis que les tablettes de 200 grammes deviennent presque introuvables. Lorsque le produit est disponible, il est souvent soumis à des restrictions d'achat, limitant la quantité par client.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des observations de terrain rapportent également des pratiques informelles dans certains points de vente, où la distribution se fait de manière discrète ou priorisée, notamment en fonction des arrivages. Sans pouvoir être généralisées, ces situations traduisent une tension réelle sur la chaîne d'approvisionnement. Autre phénomène relevé par les consommateurs : dans certains rayons, le beurre serait parfois placé dans des zones moins visibles, mêlé à d'autres produits laitiers ou à des articles à faible rotation, donnant l'impression d'une absence totale du produit.

Selon plusieurs analyses publiées, cette situation est directement liée à une crise structurelle du secteur laitier. La production de beurre dépend fortement de la disponibilité du lait frais et de sa teneur en matière grasse, deux éléments en recul depuis plusieurs mois. Les causes identifiées sont multiples dont : la baisse de la production laitière locale, la réduction du cheptel bovin, la hausse du coût des aliments pour bétail et bien évidement le déséquilibre entre prix de production et prix de vente du lait.

Cette fragilité de la filière entraîne mécaniquement une baisse de la production de dérivés laitiers, dont le beurre est l'un des produits les plus sensibles. Par ailleurs, la pénurie de beurre s'inscrit dans un phénomène plus large de tension sur les produits de première nécessité. Le marché du lait, déjà fragilisé, peine à répondre à la demande nationale, ce qui impacte directement les industriels de transformation.

Dans ce contexte, les grandes surfaces se retrouvent avec des approvisionnements irréguliers, dépendants des livraisons et des quotas disponibles. Le résultat est visible pour le consommateur : des rayons vides, des produits absents pendant plusieurs jours, puis des réapparitions limitées et rapidement épuisées.

Margarine, substitution insuffisante

Face à cette rareté, certains consommateurs se tournent vers la margarine. Mais cette alternative ne fait pas consensus. Beaucoup la considèrent comme un substitut inadapté, notamment en usage culinaire et pâtissier, où le beurre reste privilégié pour ses qualités gustatives et sa texture. Dans le secteur de la pâtisserie, cette contrainte pèse directement sur les coûts de production et sur la qualité des recettes, accentuant encore le sentiment de crise autour de ce produit de base.

Au-delà de la simple question d'approvisionnement, la pénurie de beurre révèle aussi des comportements économiques et sociaux spécifiques. Dans un contexte de rareté, certains consommateurs anticipent les ruptures et achètent dès que le produit est disponible, accentuant encore la pression sur les stocks. Des professionnels du commerce observent ainsi un effet classique de "panique d'achat", où la perception de pénurie alimente elle-même la pénurie.

Une question toujours ouverte : où est passé le beurre ?

Alors que les explications structurelles sont désormais connues (crise du lait, hausse des coûts, fragilité de la production), la perception du consommateur reste la même : le beurre est devenu rare, irrégulier, presque invisible dans certains points de vente. Et une question persiste dans les rayons des supermarchés : s'agit-il d'une simple tension passagère ou d'une transformation durable du marché des produits laitiers en Tunisie ?