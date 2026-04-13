Afrique: Autonomisation féminine - BPW Sénégal mise sur un partenariat stratégique avec son homologue de New York pour booster les entreprises locales

La présidente de BPW Dakar Sénégal, Fatou Cissé, a souligné, dimanche à Dakar, l'importance du partenariat en cours avec BPW New York, estimant qu'il constitue un levier essentiel pour le développement local à travers l'accompagnement des femmes entrepreneures vers des activités durables et compétitives.

Business and Professional Women Sénégal (BPW, en anglais) ou Fédération des femmes d'affaires et professionnelles du Sénégal BPW Sénégal est une organisation affiliée à BPW International, engagée dans le développement du potentiel entrepreneurial et du leadership des femmes à tous les niveaux.

"Ce type de partenariat peut contribuer efficacement au développement local, à condition d'être soutenu par des appuis concrets. Nous envisageons de collaborer dans un futur proche pour aider ces femmes à émerger et à bâtir des entreprises solides", a-t-elle déclaré.

Mme Cissé s'exprimait lors de la visite d'une délégation d'une dizaine de membres de BPW New York, reçue à la mairie de Dieuppeul-Derklé, en présence du maire de la commune, Cheikh Guèye.

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Elle a salué une "opportunité majeure" offerte par cette mission, en vue de renforcer l'autonomisation économique des femmes et de promouvoir l'entrepreneuriat féminin à travers un partenariat stratégique axé sur le mentorat, la formation et l'accès aux marchés internationaux.

Fatou Cissé a précisé que cette coopération devrait s'articuler autour de plusieurs axes prioritaires, notamment l'éducation des filles, la santé des femmes, l'autonomisation économique et le renforcement des capacités.

Elle a également insisté sur le rôle du mentorat et de l'accompagnement personnalisé pour guider les femmes entrepreneures dans leur parcours.

Selon elle, les échanges déjà engagés, à travers des visites de terrain, des foires et des expositions, ont permis de valoriser des produits locaux de qualité susceptibles d'accéder aux marchés internationaux.

"Il y a un réel potentiel d'exportation. Nous visons une collaboration gagnant-gagnant qui profitera aux deux parties", a-t-elle indiqué.

La présidente de BPW Sénégal a insisté sur la nécessité de soutenir ces femmes afin de consolider leurs activités et favoriser leur relèvement économique.

"Ces femmes font un travail remarquable. Elles méritent d'être soutenues, encouragées et accompagnées pour développer des entreprises durables", a-t-elle affirmé.

À l'issue de cette rencontre, Mme Cissé dit espérer la formalisation d'un partenariat structuré entre BPW Sénégal et BPW New York, en vue de promouvoir les produits locaux à l'international et de renforcer l'impact des initiatives féminines sur le développement économique.

Djenabou Bah, membre de BPW New York City et porte-parole de la délégation, s'est dite impressionnée par le dynamisme des femmes entrepreneures sénégalaises lors de leur visite au Sénégal dans le cadre de ce partenariat avec BPW Sénégal.

Djenabou Bah a aussi salué les initiatives similaires portées par les deux organisations et évoqué des perspectives de collaboration dans des domaines tels que l'accompagnement des femmes migrantes, la santé et l'autonomisation économique.

Elle a également annoncé la volonté de formaliser ce partenariat afin de développer des projets communs au bénéfice des femmes.

Le maire de Dieuppeul-Derklé, Cheikh Guèye, a pour sa part salué la visite de BPW Sénégal et BPW New York, qu'il considère comme une opportunité majeure d'échanges dans les domaines de la santé, de l'éducation et du social.

Il a mis en avant l'importance de ce partenariat pour améliorer le bien-être des populations, notamment des femmes, tout en soulignant la nécessité de traduire ces échanges en actions concrètes.

Les parties envisagent ainsi de définir une feuille de route commune pour structurer leur coopération et obtenir des résultats mesurables.