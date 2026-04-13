Madagascar: Concert solidaire - Élan du coeur autour d'Erick Manana

Hier, au Palais des Sports, musique, reconnaissance artistique et solidarité se sont unies.

Quand la musique dépasse le simple spectacle pour devenir un acte de solidarité, chaque note prend une dimension particulière. Le concert d'Erick Manana s'est imposé comme un moment fort, mêlant mobilisation solidaire et distinctions honorifiques, au profit d'Honorat, dont l'état de santé nécessite un transfert urgent en Inde pour une opération du coeur.

Le concert a été marqué par des moments de reconnaissance. Erick Manana et Kolibera ont reçu des distinctions, symbolisées par le paotsatroka, en hommage à leur engagement artistique. Jenny, quant à elle, a été élevée au rang de chevalier de l'ordre des Arts, saluant son apport remarquable à la valorisation de la culture.

Sur scène, l'artiste a proposé un concert d'environ trois heures, revisitant ses titres les plus emblématiques dans une ambiance interactive. Fidèle à son style, il a ajusté son répertoire en fonction de l'énergie du public, créant une véritable proximité avec la salle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette interaction s'est illustrée dès les premières chansons : le public a repris spontanément le refrain de « Ny fitiavako an'i mama », transformant l'instant en choeur collectif. Même dynamique sur « Ampazahoy », où une simple ligne mélodique a suffi pour que les spectateurs chantent à l'unisson. D'autres titres ont ponctué la soirée, notamment « Malokila », « Mananjary » et « Hira atolotra akamako Rakoto Frah lasa Rakoto », témoignant de l'attachement du public à ce répertoire.

Levier de solidarité

Un moment particulier a également réuni Rasoalalao Kavia et Erick Manana autour du titre « Zakeliny », apportant une touche supplémentaire à cette soirée riche en émotions.

Malgré une salle qui n'était pas totalement remplie, l'ambiance est restée chaleureuse et engagée. La présence de Jenny, alternant entre violon, flûte et valiha, a enrichi les performances, tandis que le groupe Feo Gasy a contribué à la diversité musicale de l'événement.

Porté par Louvto Company, en collaboration avec les artistes et la famille du patient, l'événement visait avant tout à collecter des fonds dans les plus brefs délais. Une caisse de solidarité a été mise en place sur le site, tandis qu'un numéro dédié permet de contribuer en toute sécurité, sans attendre le concert. Cette initiative a également bénéficié de l'appui du ministère de la Communication et de la Culture, facilitant les démarches administratives liées au départ du patient.

Au final, ce concert a dépassé le cadre artistique pour devenir un symbole d'entraide. Entre distinctions, partage et communion avec le public, il rappelle que la musique peut constituer un levier de solidarité.