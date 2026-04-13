Madagascar: Echéances électorales - Ravalomanana redynamise sa base

Raviver la flamme. Tel est l'objectif de Marc Ravalomanana, ancien président de la République, et des cadres de son parti, «Tiako i Madagasikara» (TIM), à travers leur tournée dans les grandes villes du pays.

Avec comme prétexte des cérémonies de présentation de voeux entre les militants du TIM, les tournées de l'ancien Chef de l'État et ses ouailles ont surtout pour but de redynamiser la base politique de l'ancien parti au pouvoir. Une redynamisation à travers des réunions politiques, et à une certaine mesure, pour démontrer que le parti est loin d'être «has been». Ça a été le cas samedi, à Antsiranana, où Marc Ravalomanana et les figures du TIM sont allés à la rencontre de leurs partisans.

Durant les échanges, l'objectif affirmé est clair, faire en sorte que «tous les démembrements du TIM soient fins prêts pour les prochaines échéances électorales». Marc Ravalomanana l'a affirmé sans ambages : «nous allons prendre part aux prochaines élections». Outre la redynamisation de sa base politique, l'ancien Président a également profité de l'occasion pour transmettre, de vive voix, ses consignes à ses partisans.

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La consigne consiste en une participation active au processus de concertation nationale. «Ce processus va définir le système de gouvernance du pays et les règles du jeu des élections. Alors, nous allons y prendre part activement, à commencer par la concertation nationale des jeunes qui démarrera mardi [demain]», déclare Marc Ravalomanana.